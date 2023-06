Burgers’ Zoo: Zuchterfolg und Meilenstein bei Adlerrochen

Arnheim. Aus Arnheim nach Hamburg. In den Tierpark Hagenbeck zieht ein ganz besonderes Tier ein. Es kommt aus dem Burgers’ Zoo in Arnheim.

Der Königliche Burgers’ Zoo ist seit vielen Jahren der weltweit erfolgreichste Züchter von gefleckten Adlerrochen. Insgesamt 72 dieser Knorpelfische wurden im Burgers’ Ocean, dem tropischen Korallenriffaquarium des Arnheimer Zoos, geboren. Doch nun steht der Burgers’ Zoo vor einem besonderen Höhepunkt: Am Dienstag, 13. Juni, zieht das erste Jungtier der zweiten Generation in das Tropen-Aquarium des Tierparks Hagenbeck in Hamburg.

Geburt eines Mantarochens. Foto: Burgers’ Zoo

Zuchterfolg

In den letzten zehn Jahren wurden viele Adlerrochen, die in Arnheim das Licht der Welt erblickten, in andere öffentliche Aquarien in ganz Europa gebracht. Im Rahmen des europäischen Populations-Managementprogramms für Adlerrochen spendet der Burgers’ Zoo die selbst gezüchteten Tiere an andere Tierparks. In der Hoffnung auf weiteren Nachwuchs werden sie dort mit genetisch nicht verwandten Artgenossen zusammengebracht. Die Anzahl der Nachkommen zeigt den Erfolg des Zuchtprogramms.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Burgers’ Zoo wird am Dienstag, 13. Juni, ein Jungtier der zweiten Generation umgesiedelt. Eines der Jungtiere der ersten Generation ist nämlich in Arnheim geblieben und hat nun zum ersten Mal eigenen Nachwuchs zur Welt gebracht. Dieser Meilenstein unterstreicht den Zuchterfolg in Arnheim und ist ein wichtiger Impuls für das europäische Populationsmanagementprogramm.

Sorgfältig vorbereiteter Transport

Die Tierpfleger aus dem Burgers’ Zoo werden zusammen mit dem jungen Adlerrochen in das Tropen-Aquarium des Tierparks Hagenbeck reisen. Sie haben viel Erfahrung mit den Knorpelfischen, was die Pflege, die Versorgung und den Transport angeht. Das Tier wird in einem großen, runden Becken nach Hamburg gebracht, dem kontinuierlich Sauerstoff zugeführt wird. Um die Qualität des Wassers zu gewährleisten, werden spezielle Chemikalien beigefügt. Während des Transports überprüfen die Tierpfleger stets die Wasserwerte und passen sie bei Bedarf an.

Vorbereitung für den Transport von Arnheim nach Hamburg. Foto: Burgers’ Zoo

Vorfreude in Hagenbeck

Das Aquaristik-Team im Tropen-Aquarium des Tierparks Hagenbeck freut sich bereits sehr auf die Ankunft des Rochens und hat alle nötigen Vorbereitungen getroffen. „Wir warten alle voller Vorfreude auf das wertvolle Tier und freuen uns sehr über den erfolgreichen Zuchterfolg des Burgers‘ Zoo“, erklärt Elisa Gülzow, Bereichsleiterin Aquaristik.

