Burgers’ Zoo: Gigantischer Mammutkopf im Arnheimer Tierpark

Arnheim. Mammutaufgabe für den Burgers’ Zoo: In dem Arnheimer Tierpark wird ein gigantischer Tierkopf platziert. Ab dem 14. Oktober ist er zu bestaunen.

Dutzende Mitarbeiter des Burgers’ Zoo sind in dieser Woche mit einer besonderen Aufgabe betraut, die ihnen hoffentlich kein „Kopfzerbrechen“ bereiten wird: Als Herzstück des farbenfrohen und informativen Events „Eiszeit Zoo“ wird in Arnheim aktuell der Kopf eines Wollhaarmammuts platziert, den Besucher dort als Teil der Ausstellung ab Samstag, 14. Oktober bestaunen können. Für die Aufstellung des 500 Kilo schweren, 5,5 Meter langen und fast 3,5 Meter hohen Mammutkopfes kommt ein Hebekran zum Einsatz, der das wertvolle Ausstellungsstück unter strenger Aufsicht und in Präzisionsarbeit platziert. Im wahrsten Sinne eine Mammutaufgabe für den Zoo.

Ab dem kommenden Samstag, 14. Oktober, können Besucherinnen und Besucher den riesigen Mammutkopf im Burgers’ Zoo bewundern., Foto: Mira Meijer / Burgers’ Zoo

Diese Woche herrschte im Arnheimer Tierpark noch einmal Hochbetrieb bei den letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung, die am Samstag, den 14. Oktober, eröffnet wird. Die Aufstellung des Wollhaarmammut-Kopfes – das Prunkstück der Ausstellung in Bezug auf Größe und Gewicht – ist symbolisch der krönende Abschluss für die beteiligten Mitarbeiter, die monatelang mit den Vorbereitungen beschäftigt waren.

19 Tierarten aus der Eiszeit

Eine eigene Route führt Besucher des Burgers’ Zoo bis zum Ende der Weihnachtsferien am 7. Januar 2024 zu 19 verschiedenen Tierarten aus der Eiszeit. Die Tierfiguren wurden im Auftrag des Arnheimer Tierparks speziell für diese Veranstaltung angefertigt. Zu jedem Tier hat der Zoo außerdem eine Informationstafel mit interessanten Fakten entworfen.

Nach dem Scannen eines QR-Codes mit dem Smartphone nimmt „Snowy der Polarfuchs“ kleine und große Abenteurer mit auf eine (auch auf Deutsch verfügbare) Audiotour zu den Tierfiguren.

Zusätzliche Aktivitäten an den Wochenenden und in den Weihnachtsferien

An den Wochenenden und in den Weihnachtsferien können Kinder sich als angehende Archäologen oder künstlerische Neandertaler beweisen, zum Beispiel bei Ausgrabungen von Pyrit, Mammutzähnen und Knochensplittern oder bei der Anfertigung ihrer eigenen Höhlenzeichnungen mit leuchtenden Neonstiften. Alle Informationen, einschließlich Daten und Uhrzeiten, finden sich hier.

