Burgers’ Zoo Arnheim: Freude über Nachwuchs im Affengehege

Arnheim. Das Schimpansen-Weibchen Laura hat im Königlichen Burgers’ Zoo ein Junges zur Welt gebracht. Wir haben die aktuellen Bilder zur Geburt.

Das Schimpansen-Weibchen Laura hat im Königlichen Burgers’ Zoo ein Junges zur Welt gebracht. Die Primatin gehört zu einer stark gefährdeten westafrikanischen Unterart der Schimpansen und war erst am 7. Dezember 2022 aus dem dänischen Tierpark Aalborg nach Arnheim verlegt worden. Kurz nach ihrer schrittweisen Einführung stellte sich heraus, dass sie trächtig war. Der Burgers‘ Zoo freut sich somit über das zweite Schimpansenbaby innerhalb kürzester Zeit.

Das Kleine wird jetzt an Muttis Brust aufgepäppelt. Foto: Mira Meijer / Burgers’ Zoo

Das europäische Populationsmanagement-Programm möchte mit Blick auf die Zukunft hauptsächlich die westafrikanische Unterart vermehren, um sie vor dem Aussterben zu bewahren. Als Vertreterin dieser Unterart ist Schimpansin Laura sehr wichtig für das Zuchtbuch.

+++ Sie wollen keine Nachrichten mehr aus dem Nachbarland verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Bisher hat sie noch keine Jungen erfolgreich aufgezogen, aber die ersten Anzeichen machen nun einen positiven Eindruck. Trotzdem behalten die Tierpfleger und Biologen des Arnheimer Zoos Mutter und Jungtier genau im Auge und beobachten die weitere Entwicklung.

Die besterforschte Schimpansengruppe in einem Zoo

Die Schimpansengruppe im Arnheimer Zoo ist die am gründlichsten erforschte Gruppe in Zoos weltweit. Der Burgers’ Zoo war 1971 der erste Tierpark der Welt, der eine Gruppe von Schimpansen mit mehreren ausgewachsenen Männchen auf einer großen bewaldeten Insel hielt. Seit den frühen 1970er Jahren waren diese Tiere immer wieder Gegenstand wissenschaftlicher Verhaltensforschung. Der Primatologe Frans de Waal wurde durch seine Forschungen an den Arnheimer Schimpansen unter der Leitung von Professor Jan van Hooff weltberühmt.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein