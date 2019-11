Schlösser und Burgen versprühen einen ganz besonderen Charme, in der besinnlichen Adventszeit sogar noch mehr als sonst. Ein Glück, dass am Niederrhein einige Weihnachtsmärkte vor genau solch einer historischen Kulisse stattfinden.

Wir haben uns für Sie in der Region umgeschaut und die schönsten Weihnachtsmärkte an Schlössern und Burgen mit allen notwendigen Informationen zusammengestellt.

Weihnachtsmarkt am Schloss Ringenberg in Hamminkeln

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 30. November, der letzte Tag ist der 1. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt am Schloss Ringenberg in Hamminkeln. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Um zum Schloss Ringenberg zu fahren, einfach die „Schloßstraße 8 in Hamminkeln“ als Adresse ins Navi eingeben. Parkplätze sind an der Alten Schule, am Gasthof Buschmann oder am Schützen- und Sportplatz vorhanden.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Besucher können vom Weseler Bahnhof mit dem Bus 64 bis zur Haltestelle „Ringenberg Ort“ fahren, die direkt am Schloss Ringenberg liegt.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Lagerfeuer und Kerzenlicht sorgen auf dem Schlossinnenhof für romantische Stimmung. Trotz der eher heimeligen Atmosphäre können Besucher an insgesamt rund 50 Ständen nach außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenken suchen und dabei adventlichen Liedern lauschen.

Adventsmarkt am Kloster Kamp in Kamp-Lintfort

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 14. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Adventsmarkt in Kamp-Lintfort samstags von 14 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 19 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Rund um den Abteiplatz am Kloster Kamp können Besucher auf den üblichen Parkplätzen kostenfrei ihr Auto abstellen.

Adventsmarkt auf dem Abteiplatz vor Kloster Kamp Foto: Christoph Karl Banski

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Von Moers aus gibt es verschiedene Möglichkeiten, um zum Kloster Kamp in Kamp-Lintfort zu gelangen. Die Buslinie SB30 fährt beispielsweise von Moers Rathaus bis zum Kloster Kamp durch.

Was kostet der Glühwein?

Der Glühweinpreis steht noch nicht fest, wird aber nicht über zwei Euro liegen.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der rein ehrenamtlich organisierte Adventsmarkt am Kloster Kamp wartet mit rund 30 Ständen von Privatpersonen und Organisationen auf. Für das besondere Ambiente sorgen ein Posaunenchor und eine Big Band, die vor historischer Kulisse adventliche Lieder spielen.

Advent an der Burg in Dinslaken

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 13. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt an der Burg am Freitag von 15 bis 20 Uhr, am Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Advent an der Burg in Dinslaken Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services / FUNKE Foto Services

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Die Burg befindet sich mitten in der Altstadt Dinslakens, wo es verschiedene Parkmöglichkeiten wie beispielsweise an der Kreuzstraße oder Voerder Straße gibt.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Dinslakener Bahnhof liegt fußläufig zur Burg.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit gerade einmal 16 Ausstellern versprüht auf dem Burginnenhof adventliche Stimmung. Bei einem heißen Kakao lässt es sich übrigens auch länger vor der historischen Kulisse aushalten, denn verschiedene Künstler lassen weihnachtliche Lieder erklingen.

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss in Voerde

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 13. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Freitag von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22.30 Uhr und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Wer mit dem Auto bis zur Allee anreist, sollte sich am Parkleitsystem der Stadt Voerde orientieren.

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Der Veranstalter empfiehlt die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Vom Dinslakener Bahnhof fährt die Regionalbahn RE5 bis zum Voerder Bahnhof. Von dort aus sind es noch rund 1,4 Kilometer bis zum Wasserschloss.

Weihnachtsmarkt am Wasserschloss Haus Voerde Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Nicht nur das Wasserschloss, auch die Bäume und Holzhütten sind hell erleuchtet und sorgen so für das ganz besondere Weihnachtsambiente. Beim Rundgang durch den Park kommen Besucher an rund 100 Hütten von Händlern, Vereinen und Gastronomen vorbei. Auf dem Vorplatz der Burg steht eine Showbühne, auf der unter anderem der Weihnachtsmann zu Gast sein wird. Kinder können sich auf einen Streichelzoo und ein Karussell freuen.

Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath in Düsseldorf

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 22. November, der letzte Tag ist der 22. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath freitags von 14 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 11 bis 20 Uhr. Ausnahmsweise geschlossen ist am 24. November.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Rund um das Museum auf der Benrather Schlossallee 100-106 gibt es öffentliche Parkplätze, darunter an der Urdenbacher Allee, Hildener Straße, Meliesallee, Benrodestraße und am Benrather Schlossufer. Darüber hinaus stehen den Besuchern mit Auto das Parkhaus auf der Cäciliestraße und die Schlossgarage auf der Paulistraße zur Verfügung.

Weihnachtsmarkt am Schloss Benrath Foto: TANJA DEUSS / KNUSPERFARBEN

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Die Veranstalter empfehlen die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Stadtbahnen U71 und U83 fahren bis zur Haltestelle Schloss Benrath. Die Züge S6, RE1 und RE5 halten am S-Bahnhof Benrath, der zehn Minuten Fußweg vom Schloss Benrath entfernt liegt.

Was kostet der Glühwein?

Der Glühwein eines Winzers von der Mosel kostet 3,50 Euro.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Auf dem Benrather Schlossvorplatz sorgen rustikale Holzhütten, stimmungsvolle Lichter und adventliche Musik für eine kleine Auszeit mitten im Weihnachtstrubel. Auch einige peruanischen Alpakas bringen mit ihrem sanften Gemüt einen kleinen Ruhepol ins vorweihnachtliche Treiben. Wer dagegen noch auf Geschenkejagd ist, wird bei dem breiten Angebot von Bernsteinschmuck über Bienenwachskerzen bis hin zu Wollsocken sicher fündig.

> Vollbildanzeige // Mit einem Klick auf die Tannenbaum-Symbole erhalten Sie noch mehr Informationen zu den einzelnen Weihnachtsmärkten.

Um das Schloss besser kennenzulernen, können Besucher außerdem bei einer Sonderführung zum Thema Engelsgeschichten oder bei einer Taschenlampenführung durch das Naturkundemuseum teilnehmen. Musikalisch wird es am letzten Novemberwochenende, wenn die Neue Düsseldorfer Hofmusik im Schloss sanfte Geigen und klangvolle Blasinstrumente erklingen lässt. Der Eintritt kostet 27 Euro. Bei dem musikalischen Sonntagsbegegnungen am 15. Dezember ab 11 Uhr in der Kapelle des Ostflügels ist der Eintritt frei.

Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland in Bedburg-Hau

Wann startet und endet der Weihnachtsmarkt?

Los geht es am 11. Dezember, der letzte Tag ist der 15. Dezember 2019.

Wie lauten die täglichen Öffnungszeiten?

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt Mittwoch bis Freitag von 13 bis 22 Uhr, Samstag von 11 bis 22 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Tickets kosten 7,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren haben freien Eintritt.

Wie kommt man mit dem Auto hin?

Auf dem Parkplatz Schloss Moyland, Moyländer Allee 3, gibt es 1500 kostenlose Parkplätze.

Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland Foto: Museum Schloss Moyland

Wie kommt man mit Bus und Bahn hin?

Zwischen dem Bahnhof Kleve, beziehungsweise dem Marktplatz Kalkar, und dem Weihnachtsmarkt am Schloss Moyland fahren kostenlose Pendelbusse. Die Fahrpläne des Pendelbusses und weitere Informationen finden Sie auf der Website des Veranstalters.

Gibt es besondere Stände oder Attraktionen?

Der Weihnachtsmarkt in der historischen Schloss- und Gartenanlage zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Auch in diesem Jahr erwarten sie auf dem Marktgelände wieder Kunsthandwerk und Harfenmusik.

Am Sonntag gibt um 13 Uhr der niederländische Ulfts Mannenkoor ein Konzert in der Evangelischen Schlosskirche. Karten für das Konzert sind ab dem 1. November im Vorverkauf zum Preis von 7 Euro im Rathaus Bedburg-Hau, im Infocenter Moyland und an der Tageskasse erhältlich.