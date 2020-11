Bundespolizei nimmt Taschendiebinnen in Viersener City fest

Am Niederrhein. Die beiden Frauen (38 und 39 Jahre) hatten einer Dülkenerin in einem Geschäft das Portemonnaie gestohlen.

Für Taschendiebe wird es im Kreis Viersen zunehmend ungemütlich: Zivilbeamte der Bundespolizei haben in der Viersener Innenstadt zwei Frauen (38 und 39 Jahre) vorläufig festgenommen, die einer Dülkenerin (64) in einem Geschäft das Portemonnaie gestohlen hatten, teilte die Kreispolizei an diesem Dienstag (10. November 2020) mit.

Erst kürzlich waren in der Alt-Viersener Innenstadt zwei Taschendiebinnen (19 und 28 Jahre) festgenommen worden, die eine Seniorin in der Umkleide von Tchibo beklaut hatten. Die Fallzahlen bei Taschendiebstählen sind in einigen Kreiskommunen in diesem Jahr massiv angestiegen.

Kreispolizei berät telefonisch

Die Polizei hat reagiert, zeigt verstärkt Präsenz und fährt Aufklärungskampagnen. Taschendiebstähle sind deshalb auch ein Thema der telefonischen Beratung, die die Kreispolizei ab dieser Woche immer mittwochs, elf Uhr bis zwölf Uhr, unter der Rufnummer 02162/377-3136 anbietet.

Bei den festgenommenen Frauen jetzt handelt es um zwei Bulgarinnen, die in Dortmund und Gelsenkirchen wohnen und offenbar extra angereist waren. Das Portemonnaie nebst Inhalt wurde der Dülkenerin wieder ausgehändigt, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen dauern an.

Discounter, Buslinien und eine Arztpraxis als Tatorte

Taschendiebstähle werden derzeit auch vermehrt aus anderen Kommunen und Kreisen gemeldet. Weil es in Corona-Zeiten keine vollen Innenstädte oder Rolltreppen gibt, suchen sich die Täter oft andere Tatorte aus - zum Beispiel Supermärkte.

Die Polizei im Kreis Borken etwa berichtete an diesem Mittwoch von Taschendiebstählen in Discountern, konkret in Bocholt und in Rhede, sowie vermutlich in einer Vredener Arztpraxis. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss warnte vor Taschendiebstählen in Buslinien -am Montag wurden zwei Seniorinnen (70 und 80 Jahre) Opfer.

Tipps, wie man sich gegen Taschendiebe schützen kann, gibt es hier.