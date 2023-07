BUND gegen Atomkraftwerk in Zeeland – „tickende Zeitbombe“

In den Niederlanden will die Politik wieder stärker auf Atomkraft setzen (Symbolbild).

Düsseldorf. Der BUND ist gegen eine Laufzeitverlängerung des niederländischen Atomkraftwerks Borssele in Zeeland. Angst vor Folgen für NRW bei Super-Gau.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) lehnt die geplante Laufzeitverlängerung des niederländischen Atomkraftwerks Borssele um zehn oder 20 Jahre ab. Klaus Brunsmeier, Vorstand des BUND NRW, verwies am Mittwoch in Düsseldorf auf alterungsbedingte Probleme und unzureichende Sicherheitsstandards des bereits 50 Jahre alten Atommeilers im Nachbarland.

„Die Lücke zwischen dem heute maßgeblichen Stand von Wissenschaft und Technik und selbst einem nachgerüsteten Sicherheitsstandard des AKW ist derart groß, dass unsere Umwelt sowie Leben und Gesundheit der Bevölkerung durch einen Weiterbetrieb des Uralt-Reaktors einer massiven Gefährdung ausgesetzt würden.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Der niederländische Reaktor liege zudem nur rund 160 Kilometer von der nordrhein-westfälischen Grenze entfernt, sagte Brunsmeier weiter. „Im Falle eines Super-GAUs wären weite Teile Nordrhein-Westfalens von radioaktivem Fallout betroffen.“ Eine Laufzeitverlängerung des Uralt-Meilers würde außerdem den notwendigen Ausbau erneuerbarer Energien ausbremsen.

Das 500 Megawatt-Atomkraftwerk Borssele in der niederländischen Provinz Zeeland ist 1973 in den kommerziellen Betrieb gegangen. Die derzeitige Betriebsgenehmigung des Druckwasser-Reaktors endet 2033. Die niederländische Regierung plant, diese per Gesetz zu verlängern und will die zu erwartenden Umweltauswirkungen bei einer zehnjährigen und bei einer 20-jährigen Laufzeitverlängerung untersuchen.

Grenzüberschreitende Prüfung möglich

Damit suggeriere die niederländische Regierung, dass eine Laufzeitverlängerung des Atomreaktors Borssele umweltverträglich möglich sei, kritisierte Brunsmeier. „Das ist Augenwischerei. Diese Hochrisikotechnologie bleibt unbeherrschbar.“

Der BUND hat nach eigenen Angaben seine kritische Stellungnahme im Rahmen des komplexen Genehmigungsverfahrens für die Laufzeitverlängerung, das auch eine grenzüberschreitende Umweltverträglichkeitsprüfung vorsieht, eingebracht.

Auch der Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) hatte bereits Einspruch gegen eine Laufzeitverlängerung erhoben und sich für die sofortige Stilllegung des Reaktors sowie gegen Pläne zum Bau neuer niederländischer Atomkraftwerke ausgesprochen. Udo Buchholz vom BBU-Vorstand erklärte am Dienstag in Bonn, ein AKW, das seit 50 Jahren in Betrieb ist, sei „eine tickende Zeitbombe“. (epd)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein