Buchtipp: Amsterdam Insiderin stellt die Hauptstadt vor

Amsterdam. 20 Millionen Touristen fluten jedes Jahr Amsterdams historische Altstadt. Kein Wunder bei der Pracht in der niederländischen Hauptstadt.

Reiseführer über Amsterdam gibt es wie Sand am Meer, gerade in den letzten Monaten sind einige Neuerscheinungen über die niederländische Hauptstadt auf den Markt gekommen und auf dieser Seite vorgestellt worden. Auch in Zeiten, in denen Touristen ihre Reiseziele per Google Maps, Trip-Advisor oder anderen Online-Plattformen erkunden, ist für ein gutes Buch in der Hand noch Platz.

Zuletzt machte die Vermeer-Ausstellung im Rijksmuseum weltweit Schlagzeilen. Foto: Koen Van Weel / dpa

Autorin Susanne Völler kennt sich aus in „Amsti“, nach ihrem pflichtschuldigen Einführungskurs „Das ist Amsterdam“ widmet sie der Metropole ein paar spannende Zahlenspiele – der „2“ zum Beispiel: So viele Autos werden laut Statistik jährlich aus den Grachten gefischt, aber immerhin 12.000 Fahrräder – und 15 Leichen, meist männlich.

Vom weltbekannten Dam mit Blick auf Königspalast und der berühmten Börse geht es auf Erkundungstour durch die interessantesten Viertel. So ähnlich nähern sich zwar viele Reiseführer Amsterdam an, aber Susanne Völler weiß auf so kenntnisreiche wie charmante Art zu erzählen, wo man denn am besten hinsollte, wenn man nur Zeit für einen Kurztrip in die Stadt hat.

Szeneviertel Noord

Jüngere Leute nehmen vom Hauptbahnhof das Boot und fahren kurz rüber ins neue Szenequartier Noord. Die älteren Amsterdam-Besucherinnen und -Besucher gönnen sich nach einer Runde an den Grachten entlang vielleicht eher eine Auszeit in einem der Parks der Stadt – zum Beispiel im traumhaft schönen Vondelpark. „Pause, einfach mal abschalten“ ist nämlich im trubeligen Amsterdam mindestens genau so wichtig, wie die berühmtesten Sehenswürdigkeiten auf seiner To-do-Liste abzuhaken – oder mit Selfie in einer Instagram-Story zu posten.

Der Reiseführer „Amsterdam“ ist bei Dumont Direkt erschienen und kostet 13,95 Euro. Foto: dumont

Gewinnspiel

