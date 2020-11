Buchhandlung in Voerde: Ein Wohnzimmer für Leseratten

Voerde. Klein aber fein, heimelig und voll mit Büchern und Präsentartikeln. So sieht die Buchhandlung von Mila Becker in Voerder-Friedrichsfeld aus.

Wer in den Laden mit dem Schild „Buch und Präsent“ in Friedrichsfeld kommt, der kann sich direkt wie Zuhause fühlen – zumindest, wenn er ein Herz für Bücher hat. Direkt hinter der Eingangstür steht ein kleiner runder Tisch mit bequemen Sesseln und Stühlen parat und man könnte sich direkt ein paar Bücher aus den Regalen im Laden schnappen und anfangen zu lesen. „Ich habe einige Kunden, die schnappen sich einen Bücherstapel und lesen dann hier rein“, sagt Mila Becker. „Vor gab es dazu dann schon mal einen Kaffee.“ Auf dem Tisch steht gerade eine dicke Ausgabe von Tolstois Anna Karenina und wenn man die nötige Zeit hätte, könnte man doch das Buch sicherlich gemütlich von Anfang bis zum Ende direkt im Laden durchschmökern.

Nicht nur Bücher im Angebot

Dass man sich in Mila Beckers Laden direkt heimisch fühlt, liegt wohl auch daran, dass nicht nur Bücher in den Regalen stehen. Zwischen Kinderbüchern tummeln sich Kuscheltiere und Plüschmonster. „Mit einem Kuscheltier etwas vorgelesen zu bekommen, ist eine tolle Erfahrung“, kommentiert Mila Becker. Eine große, bauchige Amphore steht direkt gegenüber der Eingangstür oben auf einem mit Büchern gefüllten Regal, daneben zwei Kerzenhalter in Gestalt exotischer Vögel. Passend dazu ertönt Vogelzwitschern aus einer Ecke des Ladens. Hier ist aber kein Singvogel Zuhause, sondern eine „Zwitscherbox“ am Werk.

Auch Dekorationsartikel wie diese Zwerge lassen sich in Mila Beckers Laden in Voerde-Friedrichsfeld finden. Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Das kleine Gerät, das etwas wie ein Vogelhaus im Miniaturformat aussieht, ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet und beschallt Besucher mit Vogelstimmen. Natürlich kann man dieses Accessoire hier ebenso kaufen, wie Untersetzer in Form von Vinylplatten und andere dekorative Dinge. „Ich finde das gemütlich. Das hat etwas mehr Wohnzimmer-Atmosphäre, wenn nicht nur Bücher im Regal stehen“, sagt Mila Becker. „Außerdem kaufe ich gerne schöne Dinge ein und habe sie hier im Laden. Schließlich halte ich mich fast den ganzen Tag hier auf.“

So ist die Auswahl an Präsenten geprägt vom Geschmack der Inhaberin. Aber das gilt, zumindest zum großen Teil, auch für die Bücher, die im Laden zu finden sind. „Die Bücher müssen mir gefallen“, sagt Mila Becker. Oder ihren drei Mitarbeiterinnen. So stehen hier nicht unbedingt die aktuellen Bestseller im Regal. Sondern auch mal ungewöhnliche Bücher, schöne Bücher oder – wie Mila Becker es sagt – Werke, „für die sich ein Käufer findet.“ Und weil sie ihre Kunden kennt, hat sie den passenden Leser meistens ebenfalls schon im Kopf. „Ich habe unheimlich viel Glück mit meiner Kundschaft“, sagt sie. So findet sich in den Regalen des Ladens eine bunte Mixtur von Sachbüchern, Fantasyromanen, Krimis, Thrillern und Kinderbüchern – aber auch Bücher, bei denen der Niederrhein oder die direkt Umgebung im Vordergrund stehen. Das persönliche Steckenpferd von Mila Becker sind dabei Kochbücher. „Ich koche gerne, aber ich lese auch gerne Kochbücher. Das sind Bilderbücher für Erwachsene“, sagt sie.

Durch Zufall zur Buchhandlung

Zum Buchhandel ist Mila Becker übrigens eher durch Zufall gekommen. „Meine Vorgängerin hat gefragt, ob ich nicht jemanden kennen würde, der ihr Geschäft übernehmen will. Und da habe ich gesagt: Ja. Ich.“, erzählt sie. Sechs Wochen vor ihrem Examen unterschrieb sie den Kaufvertrag für den Laden. Damals studierte sie noch. Interkulturelle Germanistik, Komparatistik und Jura. Das war 1996. „Nächstes Jahr feiern der Laden und ich Silberne Hochzeit“, scherzt sie. In den Buchhandel ist sie also als Quereinsteigerin gekommen. Allerdings hat sie mit Büchern schon früh Erfahrung gemacht. „Bücher haben bei mir schon als Kind eine große Rolle gespielt“, erzählt Mila Becker. „Mein Vater hätte gerne gesehen, dass ich Tennis spiele, aber ich habe lieber im Bett auf dem Bauch gelegen und gelesen.“

Eine Leidenschaft, die sie sich bewahrt und dann zu ihrem Beruf gemacht hat. Sie ist eine Leseratte – genau wie ihre drei Mitarbeiterinnen. Die gesamte Belegschaft des Ladens zählt auch zu den guten Kunden im eigenen Haus. „Das ist das Tückische an dem Job: Man bekommt immer Tipps für gute Bücher!“, sagt Mila Becker. Und die wollen dann natürlich auch gelesen werden. Aber so finden sich unter den Büchern im Laden auch viele Empfehlungen von Kunden – und auch von Kollegen aus der Branche. „Wir sind sehr gut vernetzt – auch via Facebook“, sagt Mila Becker. Mit Kunden und Kollegen gleichermaßen. Apropos Netz: Bücher kann man bei Mila Becker auch online bestellen. Zu den Kunden nach Hause geschickt und geliefert hat sie die Bücher aber auch schon, bevor Amazon auch in Deutschland heimisch wurde. „Hier gehen die Menschen aber noch lieber in die Buchhandlung“, sagt sie.

>>>Die Buchhandlung vor Ort und im Internet

Die Buchhandlung von Mila Becker liegt an einem kleinen Platz unweit des Friedrichsfelder Bahnhofs (Bülowstraße 4, 46562 Voerde). Ein Parkplatz ist direkt vor dem Laden oder in unmittelbarer Nähe immer zu finden, so dass Buchbegeisterte sich ganz in Ruhe im Geschäft umsehen können. Hier gibt es eigentlich immer besondere Schätze zu entdecken – ob in Buch- oder Präsentform.

Im Internet ist die Buchhandlung auch präsent: Mit einer eigenen Facebook-Seite, die immer wieder mit aktuellen Beiträgen befüllt wird. Bücher bestellen kann man bei der Buchhändlerin natürlich auch auf diversen Kanälen. Zum Beispiel via Telefon 0281/4 14 09 oder per Mail an mila.becker@online.de. Einen Online-Shop gibt es ebenfalls: www.mila-becker.de