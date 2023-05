Buch-Tipp für Urlauber: die niederländische Küste erkunden

So schön ist es an der niederländischen Nordseeküste, wie zum Beispiel in Oostkapelle in Zeeland.

Aus den Niederlanden. Nach Zeeland oder doch lieber auf eine der westfriesischen Inseln? Viele Urlauber zieht es in den Sommermonaten an die niederländische Küste.

Die Urlaubszeit ist im vollen Gange! Nach der ersten Reisewelle in den Osterferien und über das lange Wochenende mit dem 1. Mai an einem Montag stehen nun weitere Feiertage und Pfingsten vor der Tür. Viele Leserinnen und Leser aus unserem Verbreitungsgebiet zieht es in die nahen Niederlande, vor allem an die Nordsee. Ein neuer Reiseführer stellt die beliebtesten Orte – und einige weniger bekannte Ecken – vor.

„Niederländische Küste“ heißt die Neuauflage aus dem Marco-Polo-Verlag und führt nach Zeeland, Randstad, rund ums Ijsselmeer sowie auf die westfriesischen Inseln. Nach einigen einführenden, allgemeinen Themen über die Niederlande geht es hier mit dem Südwesten los – sprich wir kommen in Zeeland an. Middelburg, Domburg und Renesse dürfen nicht fehlen, aber wer zum Beispiel noch nicht in Goes oder Yerseke war, findet hier wertvolle Tipps.

Randstad heißt der Ballungsraum zwischen Haarlem und Den Haag und schließt die Metropole Rotterdam mit ein. Während Scheveningen das Flair eines großen Seebades ausstrahlt, locken im Umland hübsche Städte wie Leiden, Delft und Dordrecht zu mindestens einem Tagesausflug. Wo es dort auch einen leckeren Happen zu essen gibt, steht im Buch.

Das Taschenbuch „Niederländische Küste“ ist im Marco-Polo-Verlag erschienen und kostet 15,95 Euro. Foto: marco polo

Abstecher in andere Regionen

Im Reiseführer geht es nun weiter an der Nordseeküste entlang nach Haarlem, Bergen und Alkmaar, aber im Kapitel „Rund ums Ijsselmeer“ werden auch die von dort ein Stückchen weiter entfernt liegenden Provinzen Flevoland und Friesland mit einbezogen – wertvoll für diejenigen, die von den Niederlanden auch mal etwas anderen kennenlernen möchten.

Das vor letzte Kapitel widmet sich den Westfriesischen Inseln, also Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland und Schiermonnikoog, ehe es abschließend einige Erlebnistouren sowie praktische Alltagstipps gibt.

Gewinnspiel

Wir verlosen drei Exemplare auf www.nrz.de/kueste. Viel Glück!

