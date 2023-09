Vor zwei Jahren wurde der Wohnmobil-Stellplatz am Römerwardt in Wesel fertiggestellt.

Am Niederrhein Buch mit Tipps für Camper – zum Beispiel in Wesel und Goch

Am Niederrhein. Die Stellplätze am Römerwardt in Wesel und auf dem Friedensplatz in Goch haben es in einen Reiseführer geschafft: „Camp dich glücklich!“

Vom Stellplatz direkt ins Abenteuer: das verspricht der schön gestaltete Band „Camp dich glücklich – Mit dem Wohnmobil durch Deutschland“. Von Ostfriesland, der Lübecker Bucht, der Holsteinischen Schweiz bis an den Bodensee und ins Berchtesgadener Land reicht hier die Palette. Schon beim Durchblättern macht dieses Buch Lust auf eine Tour mit dem fahrbaren Schlafplatz, doch natürlich ist alles noch viel schöner, wenn man auch wirklich vor Ort ist.

So zum Beispiel am Niederrhein, der, wie unsere Leserinnen und Leser wissen, viele sehenswerte Ecken hat. Für Campingfreunde, die auf der Suche nach einem Aufenthaltsort für ihr Wohnmobil sind, haben die Autoren die Römerwardt in Wesel und den Friedensplatz in Goch als besonders empfehlenswert ausgesucht. Der eine Stellplatz befindet sich direkt an der Rheinpromenade, der andere recht nahe an der Niers und somit auch herrlich im Grünen – so wie es sich gehört.

Campen? Macht glücklich, sagen die Autoren.Das Buch ist im Kuhnt-Verlag erschienen und für 29,90 Euro erhältlich. Foto: kuhnt / pr

Dazu gibt es Tipps für diejenigen, die nicht so ortskundig sind, was es in der Umgebung zu entdecken gibt. Dazu gehören laut den Buchautoren unter anderem die Rheinischen Bauernmärkte ebenso wie die Auenlandschaften am Niederrhein, der Wallfahrtsort Kevelaer und der Schmugglerpfad in Straelen.

Gewinnspiel

Wir verlosen dreimal das Buch „Camp dich glücklich – Mit dem Wohnmobil durch Deutschland“ unter www.nrz.de/campdichgluecklich. Viel Glück!

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein