Lyrik Brosch: Still und schön in lauter Zeit – „Das blaue Lied“

Neukirchen-Vluyn. „Das blaue Lied“, Aphorismen, Gedichte und Bilder – Christine und Uwe Brosch haben ein Büchlein herausgebracht. Still und schön in lauter Zeit.

Auf der Bühne stehen die beiden ja schon ganz lange gemeinsam, das ein oder andere Versbändchen haben sie zusammen illustriert, jetzt rücken Text und Bild gleichstark und gleichkräftig und gleichwertig aneinander: Uwe Brosch, der Liedermacher, Songwriter und Gedankensplitterkünstler und Christine Brosch, begeisterte Flötistin und Malerin, haben ihr erstes größeres gemeinsames Buch herausgegeben – Farben bestimmen den Klang, das Wort führt zur Farbigkeit: „Das blaue Lied.“

Lyrik als trotzigeAntwort auf die Welt

Wie man es von Uwe Brosch gewohnt ist, zaubert er wieder mit Worten und Wörtern, mischt seinen Aphorismen und Gedichten Poesie und Anmut bei – in einer Zeit, die gerade alles andere als anmutig ist. Lyrik als trotziger Bote, als Wegweiser, als Mutmacher gegen die Schwernisse der Welt. Und Christine Brosch, die ihren Mann seit vielen Jahren auf der Bühne musikalisch begleitet, hat zu jedem Wort-Kunst-Werk ein Bild gemalt – nicht minder tief die Seele berührend. Man kann, man darf sich tatsächlich verträumen, darf sich fallen lassen in all die Farben, all die Poetereien.

Lied der Stille Ein Lied der Stille müsste es sein, das diesem Lärm der Welt einen Vers aus Weite schenkt, einen Ton, der innehält. Ein Lied, in dem ein Hören wird, ein Wunderwort, das blüht. Und die Blicke werden hell und sanft und unbemüht. Und jeder Ichlärm schweigt. Alles wird Ohr und Klang. Was für ein großer, aus Hummel und Erde, Himmel und Erde, geschöpfter Gesang. Und dieses Lied kennt kein Fragen nach Haben und mach Soll. Es ist einfach da und klingt in Dur und klingt in Moll. Singt unverzagt aus der Stille mitten im Lärm der Welt seinen Vers aus Weite in einem Ton, der innehält. Und jeder Ichlärm schweigt. Alles wird Ohr und Klang. Was für ein großer, aus Himmel und Erde, Himmel und Erde, geschöpfter Gesang. Uwe Brosch, Worpswede, Sommer 2023

Dabei sind die Bilder keine bloßen Illustrationen, kein buntes Beiwerk zu den Texten – eher verbinden sich Bild und Text zu einem dichten künstlerischen Plot, das eine stützt und verstärkt das andere in seiner Kraft und wuchtigen Mitfühlfreude.

„Freude ist wie Frühling in der Seele.“ Foto: Brosch

Das Blau trägt durch das Büchlein, ist die bestimmende Farbe. „Blau“, sagt der Poet Brosch, „Blau ist Himmel und Weite und Sehnsucht.“ Blau ist auch Melancholie – und muss Melancholie immer traurig sein? Ja recht hat er, der Brosch: „Die Poesie hat ein schweres Herz mit Flügeln.“

Still da, wo es laut ist

Nun, ihr blaues Büchlein haben die Broschs bewusst in diese Zeit gesetzt, als Gegenpol, als Kraftmacher vielleicht auch. Ruhe und Stille da, wo es laut ist und krawallt, wo das Getöse der Zeit die Seele an die Wand drückt. Mainstream war noch nie das Ding von Uwe Brosch, eher das gezielte Zuspitzen mit realistisch-schönen Worten, die lange in ihm kreisen und sich plötzlich zu etwas zusammenfinden:

„im lärm der welt

allgegenwärtig

das lied der stille

das uhrlose ticken

der gestundeten zeit“

Das Künstlerdorf Worpswede ist u.a. so ein Ort, an dem der Lyriker seine Worte findet – oder besser: wo die Worte ihren Lyriker finden – der kleine Text in der Box oben ist dort entstanden. Die Broschs haben aus all den feinen Texten und farbintensiven Bildern ein kleines Bühnenprogramm zusammengestellt, „Liebes Leben“, Christine Brosch begleitet ihren Mann u.a. mit dem Gemshorn. Kann man buchen.

Erhältlich ist das Büchlein in der Barbara Buchhandlung in Moers (02841-999 27 99) und in der Neukirchener Buchhandlung in Neukirchen-Vluyn (02845-39 22 33).

