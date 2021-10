Brabants exotische Seite

Brabant. Es war einmal eine Welt voller Wunder, in der zauberhafte Wesen, feuerspuckende Drachen, freche Lausbuben, lustige Zwerge und kauzige Trolle friedlich zusammenlebten. Das klingt nicht nur wie der Beginn eines Märchens – es sieht auch so aus. Wir stehen am Eingang des Freizeitparks Efteling. Und schon sind wir mitten drin in der Geschichte, denn das „Haus der fünf Sinne“ ist nicht einfach ein Eintrittsgebäude mit Drehkreuz und Kassenbereich. Die fünf Spitzen, die je eine Sinneswahrnehmung und damit das berauschende Freizeitpark-Erlebnis symbolisieren, zeigen auf gut 40 Metern Höhe in alle Himmelsrichtungen.

Vom Alpenland nach Afrika

Ganz in der Nähe des Eingangs hören wir eine Stimme: „Hallooo! Papier hier!“ Wir folgen den Rufen und wissen plötzlich nicht mehr, ob wir uns noch im niederländischen Brabant, oder doch im Schwarzwald befinden: Die „Anderberge“ verschlingen uns. Und inmitten des alpenländischen Areals finden wir des Rätsels Lösung: Zwischen ausgeklappten Fensterläden blickt uns eine verschlafen dreinblickende Figur entgegen. Es ist der nimmersatte Holle Bolle Gijs, der nach Futter verlangt – wohl der einzige Mülleimer der Welt, der Kultstatus besitzt.

Er bewohnt die Anderberge zusammen mit Wilhelm Buschs „Max und Moritz“. Die beiden Lausbuben sind 2020 in den Freizeitpark gezogen und treiben dort seitdem ihr Unwesen auf zwei Seifenkisten einer Familienachterbahn, mit der sie durch die Fichtenlandschaft sausen und die kreischenden Insassen der Attraktion mit ihren Streichen unterhalten.

Nach einer berauschenden Runde ruft uns die Kuckucksuhr auf der Blockhütte Eigenheymer: Zeit für einen Snack! Mit knusprigen Spiralkartoffeln am Spieß ausgestattet sind wir gestärkt für alle weiteren Abenteuer, die uns dieser märchenhafte Ort zu bieten hat. Und wenn sie nicht gestorben sind…

…befinden sie sich gute 20 Autominuten von Efteling entfernt plötzlich Auge in Auge mit wilden Tieren. Im Safaripark Beekse Bergen begeben wir uns nämlich mit unserem Auto auf Entdeckungstour in ihrem Territorium. Langsam rollen wir an Leoparden, Zebras und Antilopen vorbei. Neben uns trabt gemütlich ein Schottisches Hochlandrind. Es überholt uns mühelos, denn wir stecken fest: Ein ganzes Rudel Rehe blockiert die Straße.

Auf der Hälfte der Strecke legen wir einen Zwischenstopp ein und laufen zu Fuß weiter. Wir befinden uns im Reich der Kattas, die es sich auf einem Wellblechdach gemütlich gemacht haben. Im Schneidersitz mit aufrechtem Oberkörper und auf den Oberschenkeln abgestützten Armen strecken sie ihre weißen Bäuche der Sonne entgegen. Ihren schwarz-weiß geringelten Schwanz, der länger ist als der restliche Körper, haben manche Tiere lässig über die Schulter geworfen. An den Unterarmen der Primaten fallen uns zwei schwarze Flecken auf. „Das sind Duftdrüsen“, erklärt uns der Ranger. „Damit markieren sie ihr Revier.“

Und das ist auch nötig, denn die quirlige Bande besteht ausschließlich aus Männchen. Weibchen werden nur in den Safaripark eingeladen, wenn Nachwuchs gewünscht ist. Glück für die Junggesellentruppe, denn in einer gemischten Gruppe hätten sie wenig zu sagen. „Die Weibchen sind die Anführer. Wenn sie schlecht gelaunt sind, müssen die Männchen einige Schimpftiraden über sich ergehen lassen“, so der Ranger.

Wir sitzen wieder hinterm Steuer. Teil 2 der Autosafari beginnt. Nachdem sich die gemütlichen Dromedare kaum durch uns vom Fressen ablenken ließen, geraten wir plötzlich ins Visier ihrer tierischen Nachbarin. Auf der Fahrerseite nähern sich vier lange Beine unserem PKW. Und ehe wir uns versehen, befinden wir uns inmitten einer lebendigen Waschstraße: Die lange, blaue Zunge der Giraffe schleckt einmal quer über unsere Frontscheibe. Auch die Seitenscheibe wird nicht verschont. Leicht verdattert nach diesem unerwarteten Zungenkuss rollt unser Auto weiter in Richtung Ausfahrt.

In der Sahara

Afrika lässt uns heute nicht los. Kaum haben wir den Safaripark verlassen, schweift unser Blick schon über das nächste exotische Gebiet mitten in Brabant, die Loonse en Drunense Duinen. In diesem etwa 3.500 Hektar großen Nationalpark befinden sich die größten Flugsandgebiete Europas, die hier vor etwa 10.000 Jahren entstanden. Beim Anblick der unverfälschten Natur und des feinen Sandes wird jedem deutlich, warum dieses Gebiet auch die „Sahara der Niederlande“ genannt wird. Wir lassen uns treiben und begegnen im Park ein paar glücklichen Naturliebhabern, Wanderern und Mountainbikern. Ansonsten scheinen wir dieses unberührte Fleckchen Erde fast für uns zu haben. Wir lassen uns auf der riesigen Wurzel eines jahrhundertealten Baumes nieder. Die Wasserflasche in unserer Hand fühlt sich bei diesem Ausblick fast so an wie eine Kokosnuss mit Strohhalm am Strand. Nach den vielen Erlebnissen der letzten Tage kommen wir hier zur Ruhe. Einatmen, ausatmen. Den Blick über die scheinbar unendlichen Weiten der Dünen schweifen lassen. Es ist der perfekte Abschluss eines unvergesslichen Trips.

