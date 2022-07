Borkum: Klage gegen Gas-Bohrungen in der Nordsee eingereicht

Kreis Kleve/Den Haag. Die Umwelthilfe und die Organisation Mobilisation klagen gegen Gasbohrungen vor Borkum. Was bedeutet dies für die deutsche Gassicherheit?

Die Deutsche Umwelthilfe, die niederländische Umweltorganisation Mobilisation for the Environment (MOB) und die Bürgerinitiative Saubere Luft Ostfriesland haben gemeinsam eine Klage gegen die geplanten Gasbohrungen im niederländisch-deutschen Wattenmeer bei der Rechtbank in Den Haag eingereicht. Die niederländische Regierung hatte eine Gesamtfördermenge von 13 Milliarden Kubikmeter Gas ab 2024 zugestanden. Dies hätte allerdings gravierende Folgen für den Umweltschutz, so die klagenden Organisationen. Auch die Inseln Borkum, Juist und Norderney sind vor Gericht gezogen.

13 Milliarden Kubikmeter Gas sollen gefördert werden

Das Gasfeld N05-A. Hier soll ab Ende 2024 Gas gewonnen werden. Foto: RoyalHaskoning / Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Im Juni dieses Jahres hatte die niederländische Regierung grünes Licht für die Erdgasförderung durch das Unternehmen ONE-Dyas im Gasfeld N05-A gegeben. Das Abbaugebiet befindet sich etwa 20 Kilometer nördlich der Inseln Borkum, Rottumerplaat und Schiermonnikoog. Für das Unternehmen ONE-Dyas trage die Erdgasförderung zur Sicherheit der Energieversorgung bei - und das heimische Erdgas habe einen deutlich geringen CO-Fußabdruck als importiertes Gas. Die Plattform werde mit Windenergie des nahe gelegenen Windparks Riffgat betrieben. Chris des Ruyter van Steveninck, Geschäftsführer von ONE-Dyas, hält Erdgas auch in den kommenden Jahrzehnten für einen wichtigen Teil des Energiemixes. Der Wandel zu 100 Prozent erneuerbaren Energien brauche Zeit, sagt er. Das zu fördernde Gas ist für den niederländischen und den deutschen Markt bestimmt.

Elfseitige Klageschrift

Für die klagenden Umweltverbände sind diese Argumente allerdings nur Augenwischerei. In der elfseitigen Klageschrift führen sie zahlreiche Argumente ins Feld, die eine Bedrohung des geschützten Ökosystems Wattenmeer nahelegen. Sowohl die Vogelwelt als auch die Säugetiere müssten mit starken Beeinträchtigungen durch zusätzlichen Schiffsverkehr rechnen. Constantin Zerger, für die DUH maßgeblich an der Klage beteiligt, sagt gegenüber der NRZ, dass die jährlichen Fördermengen von gut zwei Milliarden Kubikmeter sehr gering seien und nur etwa zwei Prozent des deutschen Gasverbrauchs im Jahr decken würden. Dafür würde aber eine enorme Umweltzerstörung in Kauf genommen. Es ist das erste Mal, dass die Umwelthilfe gemeinsam mit der MOB ein Klageverfahren anstrengt.

CO2-Emissionen sind bereits heute zu hoch

In den Genehmigungsunterlagen sei nicht ausreichend aufgezeigt worden, warum die Gasförderung überhaupt notwendig ist und ob es noch verantwortbar ist, für weitere Jahrzehnte zusätzliches Kohlendioxid auszustoßen. „Bereits die heutigen und zukünftigen CO2-Emissionen sind zu hoch, um die internationale Grenze der Erderwärmung von zwei Grad zu erzielen“, heißt es in der Klageschrift.

Auch seien die Klima- und Umwelteffekte des Projektes in der Umweltverträglichkeitsprüfung nicht ausreichend berücksichtigt worden. So soll sich der Meeresboden durch die Gasgewinnung um 4,6 Zentimeter absenken. Welche Bedeutung dies allerdings für das empfindliche Ökosystem Wattenmeer habe, sei unsicher und nicht untersucht worden. Zudem steige das Erdbebenrisiko. Die Stickstoffemissionen seien zusätzlich nicht nach den gängigen niederländischen Normen berechnet worden, heißt es in der Klageschrift.

Gasförderung trägt nicht zur Lösung des heutigen Gasproblems bei

Für Sascha Müller-Kraenner, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, haben die Pläne auch nichts mit Energiesicherheit zu tun: „Frühestens ab 2024 soll eine geringe Menge an fossilem Gas gefördert werden. Dagegen entsteht mit dem Bau einer neuen Plattform in der Nordsee eine neue Infrastruktur, die unsere langfristige Abhängigkeit von fossiler Energie noch vergrößern wird. Das ist nicht mit unseren Klimazielen vereinbar.“ Da das Gas erst ab 2024 gefördert werden soll, trage es auch nicht zur aktuellen Sicherung der Gaslieferung bei.

Lesen Sie auch diese Nachrichten aus Kleve und Umland Bauernproteste:

Interview:

Straßenschäden:

Kommentar:

Corona-Überblick: Die aktuellen Zahlen für den Kreis Kleve

Die aktuellen Zahlen für den Kreis Kleve Lesen Sie hieralle Artikel aus Kleve und Umland

Johan Vollenbroek, Sprecher der niederländischen Organisation MOB, sieht extreme Risiken für Naturschutz, die Risiken würden kleingeredet und die schädlichen Auswirkungen vom Tisch gewischt: „Gegen genau diese Ignoranz und Vorgehensweise wehren wir uns schon seit Jahren, so wie wir uns auch gegen diese Gasbohrungen stemmen werden.“

Kämpfer für den Naturschutz

Vollenbroek ist in den Niederlanden kein Unbekannter. Seine Organisation hat 2019 mit einer erfolgreichen Klage vor dem Europäischen Gerichtshofshof dafür gesorgt, dass die Stickstoff-Emissionen in den Niederlanden zum Schutz der Natura-2000-Gebiete (Naturschutzgebiete von europäischem Rang) genau berechnet und reduziert werden müssen. Daraufhin sah sich die Regierung gezwungen auf vielen Autobahnstrecken Tempo 100 einzuführen, die Bauwirtschaft vorübergehend zu drosseln und jetzt den Stickstoffausstoß der Landwirtschaft zu begrenzen. Die Folge sind die aktuellen Bauernproteste.

MOB-Sprecher Max Haan geht davon aus, dass es im Herbst 2023 zu einer gerichtlichen Anhörung kommen wird.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein