Bocholts Kapitän Tim Winking vertraut seinem Bruder „blind“

Mit dem erneuten Lockdown im Amateursport können sich wohl nur wenige Fußballer anfreunden, auch wenn viele die Notwendigkeit der Maßnahmen mit Blick auf den Infektionsschutz erkennen. Für eine Truppe, die einen richtigen Lauf hat, kommt die Zwangspause aber sicher zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt.

So auch beim 1. FC Bocholt, der mit neun Siegen und einem Unentschieden aus den ersten zehn Saisonspielen in der Oberliga Niederrhein eine fast makellose Startbilanz hingelegt hat.

Wir haben uns mit Tim Winking (26), Kapitän des Spitzenreiters, über den Erfolg der „Schwatten“, Aktionen gegen die Corona-Langweile und den „kleinen Bruder“ als Trainer unterhalten.

Tim Winking, was macht eine Mannschaft, die es gewohnt ist, fast jeden Tag zu trainieren, in der erneuten Corona-Auszeit?

Tim Winking: Wir sind viel im Wald (lacht). Mein Bruder hat uns Laufpläne mitgegeben, dreimal in der Woche sind wir also auf den Beinen und sollen jeweils etwa zehn Kilometer abspulen. Außerdem treffen wir uns einmal pro Woche über Zoom zur Videokonferenz, um uns auszutauschen. Dann geben Jan und sein Trainerteam uns Übungen fürs Krafttraining und Life-Kinetik.

Die Pause ist zunächst auf vier Wochen bis zum 30. November begrenzt. Denken Sie, dass es danach weitergeht und noch bis Weihnachten gespielt wird?

Das kann ich mir kaum vorstellen, denn man muss erstens abwarten, ob die Infektionszahlen bis dahin heruntergehen und die Maßnahmen wieder gelockert werden. Zweitens ist die Frage, wann man wieder spielt. Wenn es keinen Kaltstart geben soll und wir zum Beispiel noch 14 Tage vorher trainieren sollten, dann könnten ja höchstens noch zwei Spieltage stattfinden, am 13. und 20. Dezember. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Dann fände ich es besser, man macht jetzt einen klaren Schnitt und startet im neuen Jahr in die Vorbereitung.

In einer Mammutliga mit 23 Mannschaften und 44 Spieltagen war der Terminplan ohnehin schon eng gesteckt. Jetzt wird es noch mehr Englische Wochen geben. Wie kommt man als Amateurfußballer, der in der Regel einer normalen Arbeit nachgehen muss, damit zurecht?

Das ist wirklich schwierig, vor allem bei Auswärtsspielen, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Als wir zum Beispiel in Kray gespielt haben, habe ich mir einen halben Tag frei genommen. Ich arbeite im Vertrieb bei Radio WMW, dem Lokalsender für den Kreis Borken, da kann ich das schon mal machen. Aber nicht jeder kann seine Arbeitszeiten flexibel einteilen, von daher erfordern Spiele unter der Woche immer etwas mehr Organisationsaufwand. Dadurch, dass wir einen breiten Kader haben, können wir aber viel rotieren und sind daher für die hoffentlich noch vielen Spiele, die da kommen, gut aufgestellt

Mit 28 von 30 möglichen Punkten ist der 1. FC Bocholt bisher das Maß aller Dinge in der Oberliga Niederrhein. Hätten Sie gedacht, dass es so gut laufen würde?

Nein! Wir wussten zwar, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben, von daher hatten wir uns schon viel vorgenommen. Aber neun Siege in zehn Spielen und nur ein Unentschieden sind schon sehr stark, so gut bin ich noch nie gestartet. Von daher haben wir die hohen Erwartungen übertroffen.

Dabei war das erste Spiel gegen Niederwenigern alles andere als ein Selbstläufer...

Genau! Durch die Niederlage im Halbfinale des Niederrheinpokals gegen Kleve zuvor war schon ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wenn dann auch noch der Auftakt gegen Niederwenigern in die Hose gegangen wäre, würden wir jetzt wahrscheinlich anders reden. Aber wir haben das Spiel gedreht und in der Nachspielzeit gewonnen, das war ganz wichtig für unser Selbstvertrauen.

Ihr Bruder Jan ist mit seinen 25 Jahren einer der jüngsten Trainer in den obersten fünf Ligen Deutschlands. Wie ist es für Sie, dass ‘der Kleine’ Ihr Chef auf dem Platz ist?

Da er vorher schon Co-Trainer unter Manuel Jara war, ist die Konstellation für uns ja nicht ganz neu. Bei der ersten Ansprache in der Kabine war es allerdings schon ein bisschen komisch, aber das hat sich ganz schnell gelegt. Wir gehen damit ganz professionell um und können Fußball und Privates voneinander trennen. Allerdings fahren wir nicht gemeinsam zum Training, was eigentlich praktisch wäre, aber das wollten wir dann lieber sauber regeln. Jan fährt mit Co-Trainer Matthias Müller und ich mit Niklas Möllmann. Und was Jans Alter angeht: Das merkt man ihm nicht an, er ist ja schon länger als Trainer tätig und macht seine Sache richtig gut. Ich vertraue ihm blind!

Seine erste Trainerstelle hatte er mit elf...

Ja, das war damals bei der SG Borken. Aber schon als wir noch Kinder waren und gekickt haben, hat er die Spiele kommentiert, sodass unsere Eltern gesagt haben: Jan ist der Trainer und ich der Spieler.

Haben Sie als Kinder oder in der Jugend auch mal zusammen in einer Mannschaft gespielt?

Nur ganz kurz. Wir sind in Kulmbach in Bayern aufgewachsen, bevor wir 2007 nach Borken gezogen sind. Da haben wir ein, zwei Spiele zusammen in der E-Jugend bestritten, aber ich bin meistens einen Jahrgang hochgezogen worden und war dann schon in der D-Jugend.

Und jetzt führen Sie Bocholt als Kapitän in die Regionalliga!

So weit würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen, dafür ist die Saison noch viel zu lang. Erst einmal hoffen wir, dass wir irgendwann wieder Fußball spielen können und dann wollen wir an die bisherigen Leistungen anknüpfen. Wenn uns das gelingen sollte, werden wir da oben weiter eine gute Rolle spielen. da bin ich mir sicher.

Interview: Heiko Buschmann