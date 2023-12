Blutspenden werden um die Feiertage dringend benötigt

An Rhein und Ruhr Weil die Konserven knapp werden könnten, bieten Blutspendedienste an Rhein und Ruhr Sondertermine an - auch noch vor Weihnachten und am zweiten Weihnachtstag.

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) warnt vor einer Notlage in der Blutversorgung. Weil aufgrund von vielen Corona- und anderen Krankheitsfällen und der ungünstigen Lage der Weihnachtsfeiertage aktuell weniger Blut gespendet wird als geplant, ruft es zur Blutspende auf. Anfang des Jahres 2023 mussten bereits teilweise Operationen verschoben werden, weil zu wenige Blutkonserven bereitstanden.

Aktuell gebe es eine solche Notlage zwar noch nicht, aber: „Ich sehe dunkle Wolken am Horizont aufziehen“, sagt Stephan David Küpper, Sprecher des DRK-Blutspendedienstes West im Gespräch mit der NRZ. Um einen Mangel an Konserven zu vermeiden, werden auch am 2. Weihnachtstag Blutspendetermine angeboten – unter anderem in Kerpen, Hagen und Recklinghausen. Im Düsseldorfer Nachwuchsleistungszentrum des Fußball-Zweitligisten Fortuna oder in der Essener Innenstadt sind auch am 23. Dezember noch Blutspenden möglich.

Welche Blutgruppen besonders benötigt werden

Vor allem Thrombozyten haben mit vier Tagen nur eine kurze Haltbarkeit. Einen besonders großen Bedarf gibt es derzeit vor allem an Blut der Gruppen B negativ, 0 negativ, 0 positiv und A negativ.

Anders als Unikliniken oder der private Blutspendedienst Haema mit bundesweit 41 Standorten zahlt das DRK Blutspendern keine Aufwandsentschädigung. Aber: Das Rote Kreuz verkauft das Blut an Kliniken, für rund 120 Euro pro Konserve, so der Sprecher.

Wenn das DRK keine Aufwandsentschädigung zahlt, das Blut aber trotzdem verkauft, erzielt es damit nicht Gewinn?

Küpper winkt ab. Das Rote Kreuz arbeite gemeinnützig und dürfe daher keine Gewinne erzielen. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf der Blutkonserven würden die Kosten für die Organisation und Aufbereitung von Blutspenden gedeckt, so Küpper.

12.000 Spendetermine im Jahr

Dazu gehören Terminplanung - das DRK bietet 12.000 Spendetermine pro Jahr an –, die Anmietung von Räumen, die Blutentnahme, die Logistik, die Laboruntersuchungen des Blutes, die Aufbereitung des Blutes in verschiedene Bestandteile. Dazu kommen Kosten für die Verwaltung, die Lagerung in großen Lagerhäusern und die Bezahlung im Bereich Forschung und Entwicklung.

Bleibt ein Überschuss, werde auch der in den Bereich Blutspende investiert, so DRK-Sprecher Küpper. Ein neues Blutspendemobil beispielsweise koste mehr als eine Million Euro.

Das Deutsche Rote Kreuz ist der größte Versorger mit Blutkonserven, rund 75 Prozent der Blutspenden kommen vom DRK. Den Angaben zufolge werden in Deutschland täglich 15.000 Blutspenden benötigt. Blutspenden sind auch bei anderen Blutspendediensten und Kliniken möglich.

