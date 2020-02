Bistum Münster: Keine AfD-Mitglieder in Leitungspositionen

Aktive AfD-Mitglieder können im Bistum Münster keine Leitungsaufgaben innehaben oder übernehmen – das sagte Generalvikar Klaus Winterkamp laut Magazin „Kirche und Leben“ jüngst vor den Mitarbeitervertretungen karitativer und kirchlicher Einrichtungen. Ausgeschlossen wäre damit etwa eine Caritas-Geschäftsführung oder Kitaleitung.

Die Begründung des Generalvikars: Ein aktives Eintreten für die AfD widerspreche christlichen Grundwerten und dem Sendungsauftrag der Kirche. Ob die Unvereinbarkeit für alle kirchlichen Beschäftigungsverhältnisse gelte, lässt der Münsteraner Generalvikar dabei offen. Und wirft damit die Frage auf, wie die Kirchen sich gegenüber möglichen AfD-Mitgliedern in den eigenen Reihen positionieren sollen.

Laut Generalvikar Klaus Winterkamp widersprechen sich die Grundwerte der AfD und das christliche Menschenbild. Foto: picture alliance/dpa

Bistum Essen: „Es gibt hier keine Gedankenkontrolle“

Auch für das Erzbistum Köln steht ein aktives Eintreten für politische Positionen, die kirchlichen Grundsätzen widersprechen, einem Beschäftigungsverhältnis entgegen. Ob damit Positionen der AfD gemeint seien, ließ das Bistum auf Anfrage aber offen – verwies jedoch auf die Kritik des Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki an der Partei.

Das Bistum Essen wird deutlicher. Wer hier arbeite, sei dem christlichen Menschenbild verpflichtet, sagt Sprecher Ulrich Lota. Dieses sei nicht vereinbar mit Positionen, „die man von der AfD hört.“ Aber: „Einen entsprechenden Beschluss wie im Bistum Münster gibt es bei uns nicht.“ Bislang sehe man keine Notwendigkeit dazu. Dass Mitarbeiter des Essener Bistums AfD wählen, lasse sich allerdings nicht ausschließen. „Es gibt hier keine Gedankenkontrolle.“

Politische Auffassung kein Diskriminierungsgrund im Gesetz

Wie die Aussage des Münsteraner Generalvikar arbeitsrechtlich zu bewerten sei, bleibe zudem eine Frage, sagt Lota. Schließlich könne die AfD wie andere Parteien auch demokratisch gewählt werden. „Ob meine Meinung zu dieser Frage vor einem Arbeitsgericht Bestand hat, weiß ich nicht“, hatte der Münsteraner Generalvikar Berichten zufolge selbst eingeräumt.

„Ein Arbeitgeber kann schon sagen, dass eine Mitgliedschaft in der AfD nicht mit den eigenen Leitlinien vereinbar ist“, erklärt Jacob Joussen vom Institut für kirchliches Arbeitsrecht an der Ruhr-Universität Bochum.

Kein Problem: Mitgliedschaft in nicht verbotener Partei – auch AfD

Um offene Positionen zu besetzen, dürfe im Bewerbungsverfahren jedoch nicht nach der politischen Auffassung und Parteizugehörigkeit gefragt werden. Und für bestehende Arbeitsverhältnisse sei klar: „Mitarbeitern kann weder im kirchlichen noch im nicht-kirchlichen Arbeitsbereich wegen reiner Zugehörigkeit einer nicht verbotenen Partei gekündigt werden. Es besteht auch kein Unterschied zwischen Führungspersonal und anderen Mitarbeitern.“

Was problematisch werden könne, sei konkretes Verhalten – beispielsweise eine rechtsradikale Äußerung. „Das kann eine Verletzung der Loyalitätspflicht gegenüber den Interessen des Arbeitgebers und ein Kündigungsgrund sein“, so Joussen. „Hier muss aber in jedem Einzelfall entschieden werden.“ Es gelte auch, die Position der Mitarbeiter zu berücksichtigen, sagt Jan Schaeffer, Anwalt für Arbeitsrecht in Essen. „Je höher die Position, desto stärker sind Arbeitnehmer an die Leitlinien ihres Arbeitgebers gebunden.“

Rechtsradikale Aussagen können Kündigungsgrund sein

So positioniert sich auch die Evangelische Kirche im Rheinland. „Wir erheben von unseren Mitarbeitenden keine Angaben zu deren Parteimitgliedschafte n“, sagt Sprecher Jens Peter Iven. „Die Mitgliedschaft in einer oder die Kandidatur für eine rechtspopulistische Partei ist als solches kein Ausschlusskriterium für ein kirchliches Amt oder eine berufliche Position, wenn es sich dabei wie aktuell etwa bei der AfD um eine zugelassene Partei handelt.“

Es sei aber in jedem einzelnen Fall zu prüfen, wie sich eine Person konkret äußere oder verhalte. „Wer beispielsweise in Aufrufen, Reden oder Aktionen Menschen ausgrenzt oder gar diffamiert, wer Religionen in undifferenzierter Weise herabwürdigt und so das friedliche Zusammenlebe n gefährdet, muss sich fragen lassen, ob er noch Verantwortung in der Gemeindeleitung beziehungsweise in seiner kirchlichen Berufstätigkeit übernehmen kann.“