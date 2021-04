„Big 7“: Rotterdam wird noch grüner

Rotterdam. Die Stadt war lange nicht mehr als eine ziemlich abtörnende Ansammlung heruntergekommener Viertel mit einem riesigen Hafen. Rotterdam, mit 600.000-Einwohnern nach Amsterdam die zweitgrößte Stadt der Niederlande, konnte bis weit in die 90er keinen Schönheitspreis gewinnen.

Dann legten einige der besten Architekten der Welt ihre Hand an – Norman Foster, Rem Koolhaas, um nur einige Stars der Szene zu nennen – und machten aus der Metropole an der Maas eine Ikone des modernen Städtebaus. Nun folgt der nächste Teil der Stadterneuerung – und erneut ist es ein ganz großer Wurf.

Der Hofbogenpark (siehe Aufmachertext) ist nämlich nur ein Teil der grünen Wende in Rotterdam. Insgesamt sieben Projekte sollen in den nächsten sechs Jahren mitten in der City entstehen. Angefangen über den Alexanderplein und den Hofplein über die grünen Lungen Westblaak und Schouwburgplein bis hin zum Park Maashaven und den Rijnhavenpark verläuft die Achse, die etwas außerhalb am Stadion mit dem Tidal Park Feijenoord endet. „Die Menschen sollen von ihrer Wohnung nicht länger als zehn oder 15 Minuten benötigen, um in einem der neuen Parks zu sein“, erklärt Annemieke Fontein, Leiterin für Landschaftsarchitektur, das zentrale Projekt.

Neues Viertel in Feijenoord

In Feijenoord hingegen soll gleich ein ganz neues Viertel entstehen, denn Rotterdam wächst seit Jahren. Für all die Leute, die bereits in diese spannende Stadt gezogen sind und diejenigen, die noch folgen werden, braucht es Wohnungen. „Wir wollen in den nächsten zehn bis 15 Jahren bis zu 50.000 neue Häuser in Rotterdam und Umgebung bauen“, kündigt Annemieke Fontein an. „Das ist eine sehr große Aufgabe, vor allem mit Blick auf eine nachhaltige Bauweise, die wir umsetzen möchten.“

Noch liegt Rotterdam nämlich laut einer Umfrage nur auf Platz 19 im Ranking der lebenswertesten Städte in den Niederlanden. Das soll sich ändern. Schon jetzt zieht es vor allem junge Leute in die pulsierende City. Mit der unprätentiös „Big 7“ genannten grünen Lunge dürfte Rotterdam weiter an Attraktivität gewinnen.