Betrug mit VRR-Marken: Mutmaßliche Drahtzieher gefasst

Düsseldorf/Duisburg/Dortmund. Die Bundespolizei hat mutmaßliche Drahtzieher eines Netzes zum Handel mit gefälschten VRR-Werktmarken gefasst. Der Schaden geht in die Millionen.

In einem Fall um mutmaßlich kriminelle Busfahrer haben Ermittler zwei Männer (50/45) festgenommen, die als Drahtzieher gelten. Der 50-Jährige aus Kaarst soll Busfahrer dazu angestiftet haben, Blankotickets zu stehlen, der 45-jährige Duisburger soll diese dann bedruckt haben. Anschließend wurden die Wertmarken für Monatstickets über ein „Verkäufer-Netzwerk“ an mehreren Großbahnhöfen in NRW vertrieben, wie Bundespolizei und Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Donnerstag berichteten.

Die beiden mutmaßlichen Drahtzieher sollten am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

In dem Fall wurde den Angaben nach schon länger ermittelt, bereits im November waren Wohnungen von insgesamt sechs Busfahrern in Düsseldorf, Krefeld und Neuss durchsucht worden, sagte eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

Gefälschte VRR-Wertmarken: Ermittlungen gegen 15 Verdächtige

Der Schaden durch den Betrug mit Blanko-Wertmarken des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr geht in die Millionen, hieß es bei der Bundespolizei.

Am Mittwoch wurden abermals in mehreren NRW-Städten Wohnungen durchsucht, diesmal die mutmaßlicher Verkäufer der gefälschten VRR-Wertmarken. Einsatzorte waren in Düsseldorf, Kaarst, Neuss, Tönisvorst, Duisburg, Dortmund und Köln.

VRR-Wertmarken-Betrug: 15 Verdächtige im Fokus

Insgesamt geht es um 15 Verdächtige, denen gewerbsmäßige Diebstahlstaten, Hehlerei, Urkundenfälschungen und Betrug in mehr als 100 Fällen vorgeworfen werden, teilte die Bundespolizei mit.

Die Wertmarken seien für das sogenannte Ticket2000 gewesen, das ein Monatsticket des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) ist. Die Monatsmarken hätten einen Wert von 120 und 200 Euro gehabt, so die Ermittler.

Bei den Durchsuchungen seien mehrere Blanko-Wertmarken, Datenträger und Handys sichergestellt worden. „Die Blanko-Wertmarken waren bereits für namentlich bekannte Käufer nach Anzahl und Preisstufe abgepackt vorbereitet“, hieß es. (mit dpa)