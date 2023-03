Bestseller-Autor Goosen auf Lesetour mit Buch „Spiel ab!“

VfL-Fan Frank Goosen hat früher mal eine Bochumer Jugendtruppe trainiert. Davon erzählt er gewohnt launig in seinem neuen Roman „Spiel ab!“ – auch auf Lesetour in der Region.

Essen. Förster, Brocki und Fränge: Leser von Frank Goosen kennen diese drei Typen. Diesmal geht es um Fußball – natürlich stilecht in der Kreisklasse.

Spiel ab! Welche Fußballerin, welcher Fußballer hat das nicht schon ein- oder tausendmal seiner Mitspielerin beziehungsweise seinem Mitspieler zugerufen, als die oder der mal wieder eigensinnig draufgeschossen oder ein unnützes Dribbling gestartet hätten.

Frank Goosen war früher vier Jahre lang Jugendtrainer in einem Bochumer Amateurklub, und in den Untiefen der Kreisliga gibt es unzählige Messis, die mit dem Ball am Fuß vergessen, dass sie beim Mannschaftssport sind.

Förster ist so ein Typ. Als einem kleinen Kind die Pille auf die Straße rollt und von einem Auto plattgefahren zu werden droht, denkt er einen Moment darüber nach, den Trick zu versuchen, den er neulich bei einem technisch etwas begabteren Typen im Stadtpark gesehen hat. Försters Move im dichten Verkehr geht zwar schief, aber immerhin kickt er das Leder rechtzeitig aus dem Weg. Als der Ball unter einem parkenden Auto landet, wird Förster doch noch zum Helden. Er kriecht unter die Karre und holt dem Jungen das geliebte Spielgerät.

Mit dieser Episode beginnt Goosens neuer Roman „Spiel ab!“ Auf 330 Seiten erzählt er die Geschichte von Förster, Brocki und Fränge – Follower des VfL-Bochum-Fan kennen die Protagonisten aus seinen früheren Büchern.

Gewohnt launig trägt Goosen ausgewählte Geschichten aus „Spiel ab!“ auf seiner ausgedehnten Lesetour vor, unter anderem ist er am 31. März in Haltern am See, am 21. April in Geldern, am 22. April sowie am 17. Mai in Dortmund zu erleben.

Weitere Infos zum Buch, Bestellmöglichkeit und alle Tourdaten: www.kiwi-verlag.de/buch/frank-goosen-spiel-ab-9783462004144.

