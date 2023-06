Ein gnadenloser Entertainer tritt auf

Bernd Begemann gilt als begnadeter Entertainer. Am Freitag, 16. Juni, ist er in der alten Fabrik in Kaldenkirchen zu erleben.

Nettetal-Kaldenkirchen. Haben Sie nächste Woche Freitag ungefähr drei Stunden Zeit? Falls ja, dann werden sie in Kaldenkirchen sicher glänzend unterhalten.

Die Konzerte des Liedermachers und Gitarrenvirtuosen sind jedes für sich legendär. Nach 40 Jahren im Business umfasst das Repertoire des Ex-Punks locker 400 Songs auf 20 Alben, die im gesamten deutschen Sprachraum ein begeistertes treues Publikum haben. Am Freitag, 16. Juni, kommt er an den Niederrhein und tritt in der alten Fabrik in Nettetal-Kaldenkirchen auf.

Er stammt, wie viele andere Hamburger MusikerInnen, aus Bad Salzuflen und Umgebung und prägte mit ihnen den Begriff „Hamburger Schule“. Bands wie Die Sterne, Tocotronic, Blumfeld und standen in den 90ern für intelligenten deutschsprachigen ‚Diskurs‘-Pop.

Mit seinem Label ‚Fast Weltweit‘ war Begemann zusammen mit Frank Spilker (Die Sterne), Thomas Wenzel (Die goldenen Zitronen“, „Die Sterne“), Bernadette Hengst (Die Braut haut ins Auge) und Jochen Distelmeier (Blumfeld) ein Pionier der ostwestfälischen Independent-Szene. Aber wer als Kleinstädter Elvis Costello, The Jam, Style Council, Aztec Camera oder The Smiths hörte, musste nach Hamburg emigrieren. Begemann konnte dort mit seiner Band ‚Die Antwort‘ einen Major-Deal bei RCA ergattern und als Vorband für REM spielen.

In Hamburg blüht Begemann auf, produziert mehrere Soloalben, teils in der Küche, tourt solo durch die den deutschen Sprachraum und moderiert – lange vor Olli Dittrich- eine TV-Show im Bademantel und präsentiert Schlagernächte. Solo wirkt Bernd Begemann fast noch intensiver. Seine Shows können dauern, sind aber jede Sekunde unterhaltsam. Bisweilen scheint der geniale Gitarrist den Faden zu verlieren, dann entführt er sein Publikum in bilderreiche Tagträume.

Bernd Begemann, Freitag, 16. Juni; 20 Uhr; Eintritt: 20 Euro; Alte Fabrik, Venloer Str. 38, Kaldenkirchen; Weitere Infos: alte-fabrik-nettetal.de.

