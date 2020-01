Bergisch-Gladbach: Tumult an Garderobe nach Abi-Feier

Symbolbild. In Bergisch-Gladbach kam es am Wochenende zu einem Tumult. Es ging vor allem um Jacken.

Bergisch-Gladbach. Nach einer Abi-Feier ist es in Bergisch-Gladbach zu einem Massen-Tumult gekommen. Dutzende Gäste kämpften um ihre Jacken.

Tumultartiges Chaos nach einer Abi-Finanzierungsfete mit 1200 jungen Besuchern in Bergisch Gladbach: Als die Fete in der Nacht zu Samstag beendet wurde, ging es vielen nach Polizeiangaben von Montag bei der Jackenausgabe der Veranstaltungshalle nicht schnell genug. Sie stürmten den abgesperrten Garderoben-Bereich, warfen Garderobenständer um und hätten sich mit Sicherheitspersonal gestritten.

Als die Polizei kam, drängten noch Hunderte in die Garderobe. „Gut 40 Beamte aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis und aus Köln beruhigten die Lage“, teilte die Polizei am Montag mit.

Tumult an Garderobe: 20 Strafanzeigen wegen Diebstahls

Aber nicht jeder ging am Ende mit seiner Jacke nach Hause: 20 Strafanzeigen wegen Diebstahls lagen nach Polizeiangaben am Montag vor. „Knapp 90 Gäste fanden nach der Veranstaltung ihre Jacken nicht sofort wieder“, teilte die Polizei mit. Der Veranstalter hatte etwa 70 Jacken in Verwahrung genommen, die am Ende übrig blieben. Wer seine eigene nicht findet, sollte Strafanzeige erstatten, riet die Polizei.

Die Polizei stellte zudem 21 Jacken sicher; es seien mehrere Personen festgehalten worden, weil sie sich mehrere Jacken gegriffen hatten, berichtete die Polizei. Auf dem Online-Portal des Veranstalters wurden am Montag jede Menge Fundsachen nach dem Garderoben-Tumult veröffentlicht, darunter neben zahlreichen Jacken auch Schlüssel, Uhren, Schals und Mützen. (mit dpa)