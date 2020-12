Zwei Größen und jeweils zwei Farben – fertig ist das Fahrrad der Zukunft. „S3“ heißt es, kommt aus den Niederlanden und erobert gerade mit seinem puristischem Design sowie kluger Technik auch den deutschen Markt.

Als im September in der Annastraße in Essen-Rüttenscheid ein neuer Pop-up-Store eröffnet und dort ein neues E-Bikes präsentiert, wird nicht weniger als die Zukunft der urbanen Mobilität eingeläutet. VanMoof heißt der Hersteller, mit Sitz in Amsterdam und Produktion in Taipeh. Sein Modell S3 hat gerade Gold beim German Design Award in der Kategorie Produktdesign abgeräumt. Es ist nicht der erste Preis für die Visionäre aus den Niederlanden, auch der Red Dot Design Award und weitere sechs Auszeichnungen gingen an das 2009 in Amsterdam gegründete Unternehmen.

Im Rahmen steckt die Technik. Foto: vanmoof

Als sich die Brüder Taco und Ties Carlier überlegen, wie das Fahrrad der Zukunft aussehen soll, stellt sich ihnen neben ästhetischen vor allem praktische Fragen -- zum Beispiel diese hier: „Wie kriegen wir es hin, dass nicht immer das Licht kaputt geht?“ Die beiden kommen nicht aus der Szene, sind keine Fahrzeug-Bauer, sondern Industrie-Designer. Weil sie urbane Mobilität ganz neu denken wollen und zwar nicht nur im kleinen Amsterdam und flachen Holland, nehmen sie einen Trend vorweg und setzen bald voll auf E-Bikes. Dabei haben sie die nicht ganz so schlechte Idee, „alles in den Rahmen zu integrieren“, was bei Rädern bisher anfällig oder unpraktisch ist – oder bescheuert aussieht, wie zum Beispiel ein fetter Akku.

Als 2016 das auch „Tesla-Bike“ genannte „Electrified S“ auf den Markt kommt, sorgt es insbesondere wegen seines Designs für Aufsehen. Sind E-Bikes bisher klobige Gestalten, an denen die Generation „rüstiger Rentner“ zu erkennen ist, lockt das stylische VanMoof ein ganz anderes Klientel an. Young Urban Professionals, die bisher nie daran gedacht hätten, sich auch nur zum Test auf ein E-Bike zu schwingen, sind von dem schlichten Teilchen mit seinem mattschwarz lackierten Rahmen angefixt.

Lampe von der Landebahn

Der Akku? Ist unsichtbar, verfügt über vier Energiestufen, die über ein Display im Rahmen gesteuert werden und lässt den Fahrer leichtfüßig mit maximal 25 Stundenkilometern dahergleiten. Wer den am rechten Lenkergriff befindlichen Boost-Knopf drückt, erhält ordentlich Schub. Wird es dunkel, schaltet sich automatisch das Licht an. Dieses schwenkt nicht nur in Kurven mit, sondern ist unzerstörbar. Wer ein Flugzeug aushalten kann, das mit 300 Sachen auf dem Boden landet, muss auch für unser VanMoof gut genug sein, sind sich die Carlier-Brüder bei der Konzeption des „S1“ einig. Also installieren sie in ihrem Rad Leuchten, die sonst am Airport zum Einsatz kommen

Per App ist zum Beispiel der Diebstahlschutz aktivierbar. Foto: vanmoof

Der nächste Schritt ist eine intelligente Wegfahrsperre. „Wieso hantieren wir noch mit einem Kettenschloss?“, fragen sie sich vor der Entwicklung des Nachfolgemodells. Zwar verfügt auch das „S1“ schon über smarte Technik, da im Rahmen ein GSM-System integriert ist. Sollte das Schloss aufgebrochen und das Fahrrad gestohlen werden, versuchen „Bike Hunters“ das Bike per Satellit zu tracken und wiederzufinden. Gelingt dies nicht innerhalb von einer Woche, spendiert VanMoof einfach ein neues Fahrrad. Diesen Service muss man allerdings separat buchen, er kostet 290 Euro für drei Jahre.

Kein leichtes Spiel für Diebe

Für das „S2“ wird das gute, alte Kettenschloss eingemottet und erhält an der Nabe des Hinterrads ein einfach zu bedienendes Klickschloss. Denkt sich jemand, das schicke Bike nehme ich mit, gibt es einen lauten Alarm von sich. Wird der Dieb davon noch nicht abgeschreckt, schalten sich am Rad der Motor und die Smart-Funktionen ab, um Strom zu sparen. Der Fahrer kann in der App sein Bike per Knopfdruck als gestohlen melden und VanMoof die GSM Daten abrufen.

Für das seit diesem Frühjahr erhältliche „S3“ und „X3“ hat VanMoof seine technischen Features nun verfeinert. Die stufenlose Schaltung verfügt über eine Viergang-Automatik, die hydraulischen Bremsen sind schön griffig und dank leistungsstarker Batterien ist eine Reichweite von bis zu 150 Kilometern drin. Wer allerdings ständig den Turboknopf drückt, braucht nach etwa der Hälfte der Strecke wieder Strom – oder eben seine Muskelkraft. Die Restlaufzeit des Akkus wird übrigens im Display im Rahmen genau so angezeigt wie die Geschwindigkeit.

Per Kickschloss am Hinterrad wird das Bike abgeschlossen Foto: Mounir Raji / vanmoof

Das Aufladen ist dann nicht ganz so einfach wie bei anderen E-Bikes, bei denen man den Akku einfach vom Rahmen abnehmen kann. Ein VanMoof muss komplett an die Steckdose. Auch wenn das VanMoof mit 21 Kilogramm etwas leichter ist als herkömmliche E-Bikes, kann dies ein Nachteil sein. Wer zum Beispiel unterm Dach wohnt und keine andere Möglichkeit hat, sein Rad mit frischer Energie zu versorgen, muss ordentlich schleppen.

Zurück zu den zwei Varianten, die hier eingangs vorgestellt werden. Das „S3“ und „X3“ unterscheiden sich lediglich in der Größe des Rahmens und der Räder, das X ist für Menschen zwischen 1,55 und zwei Metern geeignet und hat 24-Zoll-Räder, größere Personen sollten das S wählen (1,70 bis 2,10 Meter, 28 zoll). Als Farben stehen Dark und Light zur Auswahl – einfach und doch so schön!

Günstiger Preis dank Eigenbau und Direktvertrieb

Das aktuelle Modell „S3“ des hier vorgestellten E-Bike-Herstellers VanMoof kostet 1.998 Euro . Die Niederländer bauen inzwischen alle Komponenten in ihrer Werkstatt in Taipeh selber und verkaufen 80 Prozent ihrer Räder per Direktvertrieb – online unter vanmoof.com . Außerdem gibt es weltweit neun sogenannte Brand-Stores , davon einen in Berlin . Schon vor Corona und der erhöhten Nachfrage nach Fahrrädern, insbesondere E-Bikes, wuchs VanMoof stark. Weltweit stiegen die Verkaufszahlen um 219 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in Deutschland sogar um 324 Prozent. Sollte die Pandemie es ermöglichen, sind für 2021 weitere Pop-Up-Stores wie zuletzt in Essen geplant.