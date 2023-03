Bei Familie Weigelt wächst ein Baum im Esszimmer…

Wesel-Obrihgoven. Die Weigelts aus Wesel sind künstlerisch unterwegs - und sehr experimentierfreudig. Ein Loch in der Tapete, ein ehemaliger Brokkoli an der Decke...

Selbst wenn Jochen Weigelt (70) das Küchenfenster putzt, kann ein Kunstwerk dabei herauskommen. Als er sah, wie sich der aufgesprühte Glasreiniger langsam auf der Scheibe verteilte, zückte er schnell die Kamera. Dann setzte er sich an den Computer und bearbeitete das Foto so lange, bis etwas ganz Neues entstand: ein buntes, kaleidoskophaftes Farbenspiel, das die Bläschen des Glasreinigers noch entfernt erahnen lässt. Experimentieren mit allem, was es gibt – nach dem Motto leben die Weigelts. Im Esszimmer ihres Hauses in Wesel-Obrighoven, das gleichzeitig als Depot für große und kleine Bilder des Künstler-Ehepaars dient, hängt ein Brokkoli, wenn auch nicht als solcher erkennbar.

Niederrheinischer Realismus Auf seiner webside www.netskater.net zeigt Jochen Weigelt eine Auswahl seiner Fotos. Darunter sind die Serien „Eine Nacht im Bühnenhaus“ über das Theater in Wesel oder über Schloss Moyland mit dem Titel „Ein Tag in der Beuys-Enklave“. Eine Auswahl der Ausstellung „Niederrheinischer Realismus“, ein Streifzug durch niederrheinische Felder unter dem Titel „Der Mais ist heiß“ sowie ein humorvoll kommentierter „Blitzfotokurs“ über Wesel findet sich ebenfalls dort.

Als Gisela Kahl-Weigelt (68) vor Jahren in einem Katalog für Tiefkühlkost blätterte, machte sie ein Foto von dem Angebot für das grüne Gemüse, scannte das Bild ein und bearbeitete es so lange mit Fotoshop, bis dabei ein blaues, baumähnliches Gebilde mit roten Adern herauskam, das obendrein weiße Funken zu sprühen scheint.

Ein Loch in der Tapete - auch das ist Kunst

Das große Loch in der Raufasertapete des Esszimmers? Auch ein Kunstwerk, von dem leider nur das Loch zu sehen ist, erläutern die beiden. Der Rest unter dem Loch ist mit Bildern und Rahmen vergangener Ausstellungen zugestellt. Die nächste ist in Planung – in einem knappen Jahr, mal wieder im Wasserturm in Wesel. Die beiden arbeiten bereits eifrig darauf zu.

Stifte, Pinsel, Acrylfarbe und immer wieder der Computer

Jochen Weigelt hat dafür schon ein Weseler Gebäude ins Visier genommen, das er in den Mittelpunkt stellen will. Das Haus wird sich selbst kaum wiedererkennen, wenn er die Fotos davon bearbeitet hat. Welches Gebäude? Verrät er nicht. Wenn ihm der Computer nicht reicht, um die Effekte zu erzielen, die er sich vorstellt, greift er auch auf Stifte, Spachtel oder Pinsel und Acrylfarbe zurück. Wie gesagt: experimentieren mit allem, was es gibt.

Jochen Weigelt und seine Frau Gisela Kahl-Weigelt. Das Künstlerehepaar aus Obrighoven hat das Haus um den Baum herum gebaut... Foto: Eva Karnofksy

Weigelt hat einen Blick für das Wesentliche. Er bearbeitet seine Fotos, um das, was ihm wichtig erscheint, herauszuarbeiten. So bei dem Bild einer fast zerstörten Häuserfront. Nur in der Mitte, durch Aufhellen hervorgehoben, sitzt hinter einer Glastür, vor der einst ein Balkon gewesen sein mag, ein alter, gebeugter Mensch an einem Tisch. „Verfall beschäftigt mich“, erklärt er. „Mit Jochen unterwegs zu sein – das dauert. Er bleibt ständig stehen und fotografiert. Lichtreflexe oder Flecken auf dem Boden. Ich fotografiere Gegenstände“, sagt Gisela.

Orangefarbene Eichhörnchen

Während er interpretiert, dokumentiert sie. Kunstausstellungen etwa wie die der bekannten Keramikerin Renée Reichenbach in Kamp-Lintfort, für ein Poster. Oder für Kunst-Kataloge. Gisela näht außerdem. Auch alles, was sich bietet. Den Vorhang vor dem Zählerkasten im Flur. Dunkelblauer Stoff, darauf ganz viele Knöpfe. In Blau- und Grüntönen, in verschiedenen Größen. Definitiv um vieles schöner als eine Tür. Vor Weihnachten hat sie auch die eine oder andere Tasche auf einer Kunstgewerbeausstellung verkauft, obwohl sie sie eigentlich zum Verschenken genäht hatte. Es ist schwierig, den richtigen Stoff zu finden, sagt sie. Von guter Qualität muss er sein und obendrein originell. So wie der mit den Tukanen. Mit schwarzem, veganem Leder zu einem Shopper verarbeitet, der so richtig auffällt.

Ganz gleich, was sie näht – es fällt auf. So das schwarze Hemd mit den orangefarbenen Eichhörnchen, das Jochen gerade trägt. „Die Ideen springen mich an“, erklärt Gisela. Dann erhält auch schon mal ein Elch auf einer Weihnachtsumhängetasche ein Plastikauge, in dem sich die schwarze Pupille bewegt. Auf dem Gymnasium schrappte sie in Handarbeit immer knapp an mangelhaft vorbei. „Ich saß weinend vor dem Stoff“, erinnert sie sich. Heute zeichnen sich ihre Arbeiten durch besondere Akkuratesse und Liebe zum Detail aus. In der Schule galt sie als unordentlich. Kaum zu glauben. Seit sie beide in Rente sind, haben sie die Zeit, ihre vielfältigen Ideen umzusetzen. Jochen hat beispielsweise im Internet einen schottischen Lyriker kennengelernt. Aus der Entfernung hat er dessen Booklet „Der Hase, der nicht da war“ illustriert. Mit meist düsteren, surrealistischen Bildern.

Der Büdericher Fernmeldeturm

Mit seinen Ausstellungen ist er auch schon bis ins schleswig-holsteinische Neustadt vorgedrungen, aber meist bleibt er doch am Niederrhein. Niederrheinischen Realismus nennt er denn auch, was er macht. Unter dem Titel erschien vor einigen Jahren ein Foto-Bildband. Auch da war es schon der Verfall, der ihn gereizt hat. Fabrikgebäude, die keiner mehr braucht, ein ausgedientes Wasserventil in einer Hauswand oder die Außentreppe eines Hochhauses, die nirgendwo hinführt. Aber oft findet sich da doch ein Lichtblick, ein rotes Blatt im Herbststurm zum Beispiel. Oder es steht eine Lampe vor der eintönigen Hochhaus-Fassade, ganz klein, fast übersieht man sie – ein Bild seiner letzten Ausstellung.

Kunst im Turm, Künstler Jochen Weigelt stellte u.a. im Stadtwerke Wasserturm an der Brandstraße in Wesel aus. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Optimistisch auch der riesige rote Ball, den er dem Büdericher Fernmeldeturm aufgepflanzt hat. Er verleiht einem eher trostlosen Panorama vor niederrheinischem Wolkenhimmel eine gewisse Heiterkeit.

Da wächst ein Baum durchs Zimmer

Die beiden sind ein gutes Team. Sind viel zusammen unterwegs, ihre Ausstellungen hängen sie gemeinsam. Früher haben sie auch viel zusammen Musik gemacht, Gisela hat Keyboard gespielt, Jochen Schlagzeug und Gitarre. Aber die neuen Nachbarn mochten das nicht so sehr.

Sogar das Haus haben sie gemeinsam gebaut. Mit eigenen Händen und der ihnen eigenen Kreativität. Nicht zuletzt der dicke Baumstamm zeugt davon: Er kommt im Wohnzimmer aus der Erde und wächst durch die Decke ins Obergeschoss.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Der tägliche Newsletter - jetzt mit allen wichtigen Updates zum Krieg in der Ukraine. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein