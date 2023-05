So schön ist es am Eltenberg.

Buchtipp Beeren am Eltenberg, Bärlauch in Eller und Fische in Bottrop

Am Niederrhein. Was gibt es denn auf dem Eltenberg zu pflücken? Und sind Forellen aus Bottrop wirklich lecker? Im Buch Eskapaden mit Genuss steht’s.

„52 kleine & große Eskapaden“, diese Serie kennen wir ja schon von verschiedenen anderen Titeln. Nun heißt es: „mit Genuss“. Das neue Druckwerk aus dem Dumont-Verlag führt zu außergewöhnlichen kulinarischen Touren quer durch Deutschland. Und immerhin zwei Geschichten spielen im Einzugsgebiet der NRZ, eine weitere ist nahe dran. Es geht nach Emmerich, Düsseldorf – und Bottrop.

Autorin Jutta M. Ingala hat sich auf den Eltenberg gemacht und fand es dort „very berry“. Sie hat sich ins stachelige Gestrüpp gemacht, um leckere Brombeeren zu pflücken, die ersten direkt zu vernaschen und den Rest einzupacken. Klar, die Hände werden dabei blau und lila, und wer nicht vorsichtig ist, kommt mit Rissen nach Hause, aber die Mühe lohnt sich.

Immer der Nase nach

Die nächste Eskapade führt uns nach Düsseldorf, genauer gesagt in den Eller Forst. Im Süden der NRW-Landeshauptstadt wächst der Bärlauch – natürlich nicht nur da, aber in dem schönen Naturschutzgebiet in der Nähe des Unterbacher Sees müssen Spaziergänger nur der Nase folgen und schon haben sie frische Kräuter, um daraus Pesto, Öl, Salz oder andere Leckereien zu machen.

Bottrop liegt mitten im Ruhrpott, und der ist nicht an allen Ecken so idyllisch wie hier, aber: Am Angelpark Grafenmühle lässt es sich ruhig angehen, und die Forellen sind einfach zum Anbeißen. Ein schöner Tipp nicht nur für Menschen, die gerne Fisch essen.

„52 kleine & große Eskapaden mit Genuss“ ist im Dumont-Verlag erschienen und kostet 22,95 Euro. Foto: dumont

Allen Eskapaden sind jeweils vier Seiten gewidmet, dazu gibt’s eine detaillierte Wegbeschreibung. Neben den drei hier vorgestellten Ausflügen nach Emmerich-Elten, Düsseldorf und Bottrop finden sich in dem gelungenen Buch viele schöne Tipps für weitere Genusstouren in ganz Deutschland, aus NRW sind noch der Holter Wald (Kreis Gütersloh) und Bad Honnef dabei.

Gewinnspiel

Hier verlosen wir drei Exemplare.

