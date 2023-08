Barrierefreie Wege für Bikeausflüge bei Emmerich und Rees

Oude IJsselstreek. Betty und Rudie sind passionierte Handbiker. Sie haben im deutsch-niederländischen Grenzgebiet bei Emmerich neue Routen herausgearbeitet.

Ausflüge, auf denen sich Natur- und Kulturerlebnisse kombinieren lassen, sind sehr beliebt. Nicht nur bei Radfahrern und Spaziergängern, sondern auch bei Menschen, die dabei auf ein Handbike angewiesen sind. Treppenstufen, Bodenunebenheiten und enge Durchgänge können jedoch einer Fahrt ins Grüne schnell ein Ende bereiten. Daher haben zwei passionierte niederländische Handbiker, Betty und Rudie, nun zwei neue Routen ausgearbeitet. Sie ergänzen die beiden bereits zuvor geschaffenen Strecken zu einem Routenquartett in der großen Gemeinde Oude IJsselstreek, die sich nördlich von Isselburg, Rees und Emmerich erstreckt.

Betty und Rudie aus der Arbeitsgruppe erhalten die ersten Exemplare der fertigen Handbike-Routen vom Tourismusbeauftragten John Haverdil Foto: Roel Kleinpenning

Die gesamte Gemeinde erkunden

Das Schöne an diesem Quartett? Jede Route führt in eine andere Gegend. Kirchpfade, Industriekultur (das frühere DRU-Eisenwerk), das Weingut Montferland, das Landgut Huis Landfort, das Natur- und Erholungsgebiet Engbergen und die Wälder Idink- und Nibbelinkbos: Für jeden Geschmack ist etwas Passendes dabei.

Die beiden ersten Routen waren in einem Gemeinschaftsprojekt von acht Achterhoeker Gemeinden, der Tourismusorganisation „Achterhoek Toerisme“ und dem Online-Portal „Ongehinderd“ entstanden. Die beiden Routen, die nun das Quartett vervollständigen, wurden von der Gemeinde Oude IJsselstreek in Auftrag gegeben.

Streckenlänge, Bike-Verleih und kostenloses Routenmaterial

In der Länge variieren die Routen zwischen 20 und maximal 30 Kilometern. Natürlich ist es möglich, eine einzelne Strecke zu fahren, aber echte Handbike-Fans wollen womöglich in der Gegend übernachten und in einem Kurzurlaub gleich alle vier Routen fahren. Wer auf den Geschmack gekommen ist, braucht nach der nächsten geeigneten Route nicht lange zu suchen, denn in der Region Achterhoek finden sich noch 14 weitere Handbike- und Rollstuhlrouten.

Wer die Gemeinde Oude IJsselstreek ohne eigenes Handbike, Rollstuhl- oder Duo-Fahrrad besucht, kann bei Walraven in Sinderen, einem Spezialbetrieb für angepasste Fahrräder, ein „Van Raam“-Bike mieten. Das Handbike-Routenquartett ist bei der Tourist-Info VVV Oude IJsselstreek in Ulft kostenlos erhältlich. Weitere Informationen finden sich online auf www.vvvoudeijsselstreek.de/Barrierefreie-Routen. Fragen können per E-Mail an info@vvvoude-ijsselstreek.nl gerichtet werden.

