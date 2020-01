Am Niederrhein. Beim Einkauf Bargeld mitnehmen, das geht nun in den dm-Filialen der Drogeriekette am Niederrhein. Der Service ist unabhängig vom Einkaufswert.

Bargeld abheben: Auch dm-Drogierie bietet nun den Service an

Die Märkte der dm-Drogeriekette bieten Kunden einen neuen Service an: Ab sofort können sie in allen Filialen in Deutschland kostenfrei ab dem ersten Produkteinkauf Bargeld abheben – auch am Niederrhein. Das teilte der Konzern am Donnerstag mit.

Unabhängig vom Einkaufswert können Kunden den Angaben zufolge bei Bezahlung mit ihrer Girocard zusätzlich bis zu 200 Euro Bargeld von ihrem Konto abheben. Der Service wird bereits in Supermärkten angeboten.

Bargeld mitnehmen auch am Niederrhein

„Wir möchten unsere Leistungen in den dm-Märkten stets weiterentwickeln, um das Einkaufserlebnis vor Ort noch kundenfreundlicher zu gestalten. Mit mehr als 2.000 dm-Märkten sind wir nah an den Menschen: Unsere Kunden müssen also keine weiten Wege auf sich nehmen, um an Bargeld zu gelangen“, sagte dm-Geschäftsführer Martin Dallmeier.

„Gerade für Kunden im ländlichen Raum, aber auch für die steigende Zahl von Direktbankkunden bietet dieser Service einen spürbaren Mehrwert.“ In den dm-Märkten stehen den Kunden mehrere Bezahlmethoden zur Verfügung, die den Zahlvorgang einfacher machen sollen.

So zahlen Kunden bei dm

Neben der Bezahlung per Girocard oder Kreditkarte – auch kontaktlos – können Kunden laut dem Unternehmen auch ihr Smartphone oder ihre Smartwatch nutzen. Die Zahlung kann dabei über kontaktlose Dienste wie Google Pay, Apple Pay, mit Banking Apps ¬oder über PAYBACK PAY mit QR-Code erfolgen.