Babyboom im Buschkrankenhaus der Aktion pro Humanität

Such das Baby… fast ein afrikanisches Wimmelbild. In der neuen Maternité im Buschkrankenhaus der Aktion pro Humanität in Gohomey, Benin, ist nun viel Platz für die werdenden Mamas – und die kleinen Erdenbürger.

Niederrhein/Gohomey (Benin). Zwei Gäste konnten die feierliche Einweihung der Maternité im Buschkrankenhaus nicht abwarten und kamen prompt vor der Eröffnung auf die Welt.

Der Fetisch von Heiler Rigobert hat also doch einen guten Job gemacht: Das zwölfköpfige Team der Kevelaerer Aktion pro Humanität (Ärzte, Ärztinnen, Pflegerinnen und Pfleger, Techniker), das zehn Tage lang im westafrikanischen Buschkrankenhaus ehrenamtlich arbeitete – wir berichteten – ist wieder gesund und unversehrt an den Niederrhein zurückgekehrt. Und wie es besser keine Hollywood-Regisseurin planen könnte: Pünktlich zur feierlichen Eröffnung der neuen Mutter-Kind-Station (Maternité) kamen zwei Erdenbürgerinnen auf die Welt – zwei Mädchen – beide wohlauf – und ihre Mamas auch. Was für ein besonderes Geschenk!

Der Moment, auf den alle gewartet haben: Dr. Warou, der leitende Gynäkologe, und Dr. Elke Kleuren-Schryvers, Vors. der Aktion pro Humanität, schneiden das glitzernde Flatterband durch - die Maternité ist eröffnet. Foto: wasch / Aktion pro Humanität

Es ist im ländlichen Westafrika alles andere als „normal“, dass Mütter die Geburt überleben – man mag das hierzulande kaum glauben, aber wer in den traditionellen Dörfern in der Hütte niederkommt, trägt ein hohes Risiko – keine hygienisch akzeptablen Zustände, oft hoher Blutverlust und unsauberes Equipment der Dorfhebammen.

Ein Segen - für die werdenden Mamas und die Babys

Es ist ein Segen, dass im Buschkrankenhaus der Aktion pro Humanität Mütter ihre Kinder nicht nur medizinisch und hygienisch betreut und nun auch in einem eigenen Haus in Ruhe und umsorgt zur Welt bringen können. Die Gelderner Rotarier haben ein großes Stückchen mitfinanziert, die Spenderinnen und Spender APH haben aufgestockt.

120 bis 150 Geburten im Monat

40 Betten, ein Kreißsaal, sanitäre Anlagen und sogar noch ein paar Büroräume stehen nun den werdenden Mamas und dem Personal zur Verfügung, das Krankenhaus stockt damit seine Bettenkapazität auf 80 auf. Der neue Trakt, ein umgebautes ehemaliges Schwesternhaus, ersetzt die kleine Maternité mit 16 Betten aus den Anfängen der APH-Arbeit im Busch (1995). Inzwischen arbeiten hier fast 120 Beschäftigte, im vor einigen Jahren installierten OP-Container (auch mit Spenden finanziert) werden inzwischen täglich Kaiserschnittgeburten durchgeführt.

Die Arbeit der Aktion pro Humanität Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich die Aktion pro Humanität (APH) im westafrikanischen Benin und im Niger. In Benin unterhält APH u.a. ein Buschkrankenhaus, das Centre Medical Gohomey. Zudem ist die APH inzwischen auch in der Flüchtlingsarbeit aktiv. Infos – auch in bewegten Bildern: www.pro-humanitaet.de

„Die Zahl der monatlichen Geburten in unserem Krankenhaus liegt derzeit bei 120 bis 150“, sagt APH-Vorsitzende Dr. Elke Kleuren-Schryvers aus Kevelaer. „Vor 26 Jahren, als wie hier begannen, gab es nicht einmal jeden Tag eine Entbindung.“ Eigentlich sollte zur feierlichen Eröffnung der Maternité der mit medizinischen Hilfsgütern und 30 gestifteten Krankenhausbetten aus Xanten, Geldern und Kevelaer vollgepackte See-Container, dessen Transport die Stiftung der Familie Seibt aus Wesel finanziert hat, das Buschkrankenhaus erreichen – doch der „saß“ bürokratisch noch beim Zoll im Hafen der Stadt Cotonou fest – und kam exakt am Tag nach der Abreise der APH-Delegation im Projekt an.

Schreiner Dada aus dem Nachbardorf

Aber die Crew vom Niederrhein hatte auch so genug zu tun: Im Dentistenhäuschen kämpften die Zahnärzte Dr. Roland und Tochter Dr. Kathrin Klein und „Assistentin“ Angelika Klein (Allgemeinmedizinerin) nicht nur mit abgebrochenen Füllungen und entzündeten Zähnen sondern auch mit der Technik – erst gab der Zahnarztstuhl seinen Geist auf, dann das Absaugesystem, dann fiel der Strom aus.

Tach, kleine Erdenbürgerin. Im Operations-Container zeigt Dr. Warou der Mama das gerade auf die Welt gekommene Töchterchen. Foto: wasch / Aktion pro Humanität

Im Behandlungshäuschen nebenan kümmerten sich Dr. Rüdiger Kerner, Hildegard Kleinen (Marienhospital Kevelaer) und Silvia Köbbel um ihre Patienten, der Moerser Kinderarzt Hans-Hermann Pieper war in der Pädiatrie gefragt und mit den dortigen Erweiterungsplänen beschäftigt.

Peter Tervooren (Kevelaer) baute mit Dada, dem Schreiner aus dem Nachbardorf, Holzkonstruktionen und sorgte dafür, dass, wenn Wasser und Strom mal wieder ausfielen, alle Gemüter schnell beruhigt werden konnten.

Henrike van Briel, die Instagram-Bloggerin, packte überall mit an und fand am Abend dann noch Zeit, ihre Erlebnisse zu posten… Und Annemarie Pieper, Intensivschwester in Wesel, fand sich unversehens im OP weder, als ein Mann mit einer Schussverletzung eingeliefert wurde...

Nicht jede Geschichte fand ihr Happy End – aber als Dr. Warou die beiden gerade geborenen Babys über die Schwelle der neuen Maternité trug, wussten alle, warum sie diesen auch emotional nicht immer einfachen Job im westafrikanischen Busch tun.

