Autorin und Musikerin rechnet mit Berlin ab

Krefeld. „Du kannst so schön hässlich sein, so dreckig und grau“ sang schon Peter Fox über Berlin. Kati von Schwerin muss es so ähnlich erlebt haben.

„Berlin? Ja, wir hatten mal was – eine Abrechnung.“ Der Titel ist vielversprechend, der Inhalt noch besser. Harmlos kommt es daher, das kleine, dünne Büchlein, doch warum lange rumlabern und einen teuren dicken Einband drumherum? Es geht doch auch so...

Kati von Schwerin ist in Hagen-Hohenlimburg aufgewachsen. Dass die von dort wegwollte, ist verständlich, zunächst lockte Düsseldorf, wo sie in der Meisterschule von Markus Lüpertz an der Kunstakademie Malerei studierte und an der Heinrich-Heine-Universität auch noch Philosophie. Für den Master in diesem Fach ging es später eben ins dicke B.

Multitalent Kati von Schwerin liest in Krefeld aus ihrem neuen Buch „Berlin? Ja, wir hatten mal was“ vor. Foto: Bastian Bochinski

Wie viele Zugereiste tauchte sie in Berlin ins wilde Nachtleben ein, lernte auf einer nie enden wollenden Party jede Menge Leute kennen – bis irgendwann der Blues kam.

Darüber schreibt die Autorin, bildende Künstlerin und Musikerin auf gut 150 Seiten, und zwar so schonungslos und dreckig, wie Berlin oft sein kann.

Berlin? Wir hatten mal was ist im Emons-Verlag erschienen und für 15 Euro im Buchhandel erhältlich. Foto: emons-verlag

Heute lebt die Frau mit den vielen Talenten in Ostfriesland – der weitaus weniger hippen Gegend widmet sie konsequenterweise auch ihre Abrechnung mit Berlin. Für eine Lesung kommt sie nun (fast) in ihre alte Heimat zurück. Spoiler: In Kapitel 41 kommt Mats Hummels vor...

Sonntag, 29. Oktober, 19 Uhr, Krefeld (private Räumlichkeiten). Anmeldung per Mail an hutkonzertbierle@gmx.de.

