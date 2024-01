Auswanderer - aus Oberhausen in das Land der Erdbeben

Oberhausen/Ryugasaki. Lutz Behle lebt seit einem Vierteljahrhundert in Japan. Erdbeben gehören für ihn zum Alltag. Nur einmal hat er große Angst gehabt.

Am Tag nach der Erdbebenserie schickt Lutz Behle gegen Mittag deutscher Zeit noch eine Nachricht, da ist es im japanischen Ryugasaki schon dunkle Nacht. Ein Militärflieger mit Medikamenten für das Erdbebengebiet ist auf dem Flughafen von Tokio mit einem Verkehrsflugzeug kollidiert. Fünf Menschen sterben bei dem Unfall. Das neue Jahr beginnt tragisch in Behles neuer Heimat, in die er vor einem Vierteljahrhundert aus Oberhausen ausgewandert ist.

Am Neujahrstag schrillen gegen 16.37 Uhr Ortszeit die Telefone von Lutz Behle und seiner japanischen Ehefrau Misao. Erdbebenwarnung. Kurze Zeit später schwankt ihr altes Bauernhaus kaum merklich. Ryugasaki, die Stadt, in der die beiden leben, liegt im Osten Japans fünfzig Kilometer nördlich der Hauptstadt Tokio. Diesmal trifft es den Westen Japans. „Ein Freund aus Kobe hat mir sofort geschrieben, dass es da sehr heftig gewesen ist.“ Kobe ist nicht weit entfernt von Wajima, wo die jüngste Erdbebenserie Verheerungen angerichtet und viele Menschenleben gekostet hat und wo über zweihundert Häuser in Flammen aufgegangen sind.

Jeden Tag bebt die Erden zehnmal

Erdbeben gehören zum Alltag von Lutz Behle. In seiner Präfektur bebt die Erde zehnmal am Tag, fast immer unmerklich. „Zweimal im Jahr spürt man es aber deutlich“, erzählt der 57-Jährige. Er ist in Oberhausen aufgewachsen, hat das Handwerk des Orthopädie-Schuhmachers gelernt. 1997 liest er in einer Fachzeitschrift ein Angebot für einen auf sechs Monate zeitlich begrenzten Job in Tokio. Er lässt sich auf das Abenteuer ein. „Japan hat mir sehr gut gefallen.“ Er bleibt, lernt die Liebe seines Lebens kennen. Misao spricht sehr gut Deutsch, sie ist Dolmetscherin. Das hilft ihm sehr.

Dass seine neue Heimat extrem erdbebengefährdet ist, weil sie am Pazifischen Feuerring liegt, wo tektonische Platten aufeinanderstoßen, stört ihn nicht sonderlich. „Ich mache mir nicht übermäßig Sorgen.“ Er spricht routiniert über die unterirdische Gefahr. „Erdbeben mit einer Stärke von 4,5 bis 5 sind normal, da rappelt es schon ordentlich. Über 7 ist eher selten. Das ist dann schon heftig, da stürzen dann auch schonmal Gebäude ein.“ Das stärkste Beben in der aktuellen Serie lag bei 7,6.

Einmal hat Behle richtig Angst gehabt

Nur einmal hat er Angst gehabt, das war am 11. März vor beinahe dreizehn Jahren. „Ich habe in meinem Garten gestanden und etwas vermessen. Plötzlich fing mein Zollstock an, sich zu bewegen.“ Dann bebt die Erde, immer heftiger, Ziegeln fallen vom Dach seines Hauses, sein Auto wackelt, er kann sich nicht mehr auf den Beinen halten. Es ist das Tohoku-Seebeben vor der Küste, das einen Tsunami auslöst, der kurz darauf die Atomkatastrophe von Fukushima verursacht.

In den Tagen nach der Katastrophe sind die Supermärkte leer, es gibt kein Wasser, kein Brot, keine Konserve. Freunde helfen Behle aus. In Zeiten der Not stünden die Japaner zusammen, sagt er, das ganze Land sei auf solche Situationen sehr gut vorbereitet. „Die Kinder lernen schon in der Schule, wie man sich bei Erdbeben verhält, die Hilfe kommt immer schnell. Das ist ein sehr gut durchdachtes System. Und es gibt keine Plünderungen, wie in anderen Ländern.“

Japan ist ein sehr sicheres Land, abgesehen von Taifunen, Tsunamis und Erdbeben. Lutz Behle

Wie lange die Japaner sich schon mit der Gefahr auseinandersetzen, kann Behle an seinem Haus sehen. Das ist über 120 Jahre alt und hat das große Kanto-Beben von 1923 überstanden, bei dem über einhunderttausend Menschen starben. „Es ist eine Art Fachwerkhaus. Seine Pfeiler stehen auf Steinen, die die Stöße abfedern. Das ist absolut erdbebensicher.“ Deswegen hat Behle auch nie darüber nachgedacht, Ryugasaki zu verlassen, diese ländliche Kleinstadt, in der es viele Reisfelder gibt, trotz der immer kehrenden Spekulationen darüber, dass Tokio bald wieder von einem großen Beben heimgesucht werden könnte.

Er hat sich gut eingelebt in seiner neuen Heimat. Sein Betrieb, mit er sich vor fünfzehn Jahren selbstständig gemacht hat, läuft gut, die Menschen seien freundlich, Alltags-Kriminalität gebe es so gut wie nicht. „Japan ist ein sehr sicheres Land, abgesehen von Taifunen, Tsunamis und Erdbeben.“ Nach Oberhausen zieht es ihn nur noch selten zurück. „Wenn ich da keine Familie hätte, würde ich nicht mehr hinfahren.“

Noch ist die Gefahr in Japan nicht gebannt. Die Behörden rechnen für die kommenden Tage mit weiteren Erdstößen.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden! Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Niederrhein