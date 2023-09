Ausstellung über Corona-Pandemie tourt durch die Niederlande

Aus den Niederlanden. An die Corona-Lockdowns Masken erinnert sich wohl niemand gerne. Eine niederländische Ausstellung blickt dennoch zurück – auf die Alltagshelden.

Nun, da Corona seinen Schrecken verloren hat, wirft das Nachbarland einen Blick zurück auf die Hochzeiten der Pandemie: Am 29. September startet in der niederländischen Provinz Brabant eine Wanderausstellung, die die vergangenen Coronajahre in den Blick nimmt.

Wie die niederländische Regierung mitteilte, soll die Schau „Nationaal stilstaan bij corona“, also „landesweites Innehalten“, in der Provinzverwaltung in Den Bosch starten, um dann von Brabant aus in andere Regionen des Landes zu kommen.

„Die Pandemie war die größte Krise in unserem Königreich seit 75 Jahren“, heißt es in der Ankündigung. „Corona hat jeden auf eine andere Weise betroffen.“ Die Ausstellung nimmt 40 Menschen aus den Niederlanden in den Fokus. Sie erzählen, welche Personen während der Pandemie einen besonderen Eindruck hinterlassen haben. Und fragt: „Bij wie sta jij stil?“ – „An wen denkst du?“ (mh)

