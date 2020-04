Außenhandel: IHK Düsseldorf sieht "Funken Hoffnung"

Düsseldorf. Noch gibt es "substanzielle Ausfuhren". Bei einer IHK-Umfrage berichtet ein Drittel der Firmen von Problemen im internationalen Geschäft

Lieferketten sind in Zeiten von Corona weggebrochen und Umsätze zurückgegangen, es gibt logistische Probleme - aber: "Von einem Shutdown im internationalen Handel kann noch keine Rede sein", erklärte Geschäftsführer Felix Neugart von der Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (IHK) an diesem Montag (6. April 2020).

Ein Indiz: die Nachfrage nach speziellen Dokumenten, die für den Warenaustausch mit Nicht-EU-Staaten benötigt werden. Sie lag laut IHK in der vergangenen Woche bei immerhin 76% des sonst üblichen Volumens, was daraufhin hindeutet, dass es derzeit immer noch in beträchtlichem Umfang Ausfuhren in Nicht-EU-Staaten gibt. Ebenso gibt es nach dem Eindruck der Kammer nach wie vor "substanzielle Ausfuhren" auch in andere EU-Staaten, wenngleich die Probleme zugenommen haben.

Fast ein Drittel der firmen berichtet von Problemen

Aus Gesprächen mit Firmen weiß man: "Aktuell werden noch Aufträge abgearbeitet, im Automobilbereich zum Beispiel werden teilweise auch noch Läger aufgefüllt", so Neugart im Gespräch mit der Redaktion. Er sieht einen "Funken Hoffnung", betonte aber: "Das sind natürlich endliche Faktoren, wenn keine neuen Aufträge reinkommen." Die Unternehmen hofften auf eine Verbesserung der Rahmenbedingungen.

Bei einer Blitzumfrage der Düsseldorfer IHK berichtet aktuell fast ein Drittel der Firmen von Problemen im internationalen Geschäft. Die Umfrage unter 100 international aktiven Unternehmen macht deutlich, dass viele Firmen sorgenvoll in die Zukunft blicken:Fast drei Viertel befürchtet deutliche Umsatzeinbußen.

