Wintereinbruch: Wo in den Niederlanden Glatteis-Warnung gilt

Der niederländische Wetterdienst KNMI hat für den heutigen Montag eine Glatteiswarnung herausgegeben. Diese gelte seit dem Morgen für alle Regionen des Nachbarlands, mit Ausnahme der Provinz Zeeland.

Durch vom Süden aufziehenden Regen und Schnee kann es dem KNMI zufolge zu Glätte kommen. Diese nehme im Laufe des Mittags wieder ab. Im Norden des Landes könne es aber bis zum Dienstagmorgen glatt auf den Straßen bleiben.

