Weihnachts-Shopping Winter Wonderland in Enschede in den Niederlanden

Enschede Magische Lichtspiele, Schlittschuh laufen und typisch niederländische Geschenke: Die Grenzstadt Enschede lockt im Dezember.

Ein Ausflug in die niederländische Grenzstadt Enschede lohnt sich diesen Winter ganz besonders: Statt Weihnachtsmarkt verwandelt sich die Stadt vom kommenden Freitag, 1. Dezember, bis zum 7. Januar in ein kleines Winter Wonderland.

Auf dem „Oude Markt“ beeindruckt nicht nur die große Kirche, sondern auch eine Schlittschuhbahn mit Eiscafé, das nach dem Toben auf dem Eis zu einer heißen Schokolade oder zum Brunchen einlädt. Umgeben von stimmungsvoller Weihnachtsdekoration kommt in der ganzen Stadt eine ganz besondere Atmosphäre auf: Das Highlight der charmanten Gassen ist dabei die romantisch verzierte Long Lane of Love – hier kommt Stimmung auf für das Fest der Liebe.

Den Besucherinnen und Besuchern in Enschede fliegen die Herzen zu. Foto: EMIEL MUIJDERMAN / Emiel Muijderman

Eine spektakuläre Lichtkunstroute durch die Innenstadt

Beim Lichtspektakel „Enschede Lights Up“ strahlt Enschede vier Tage lang in einem ganz neuen Licht. Charakteristische Gebäude und besondere Orte in der Innenstadt werden mit speziellen Licht-, Laser- oder Videoprojektionen und musikalischer Begleitung gekonnt in Szene gesetzt. Die beeindruckende Lichtroute findet vom 14. bis zum 17. Dezember von 17 bis 22 Uhr statt, die Teilnahme ist gratis. Startpunkt ist die Tourist Info in der Langestraat 41, dort ist auch der kostenlose Routenflyer erhältlich.

Weihnachtsshopping mit niederländischem Flair

Geschenke kaufen und die neusten niederländischen Trends entdecken – dafür ist Enschede nicht nur in der Weihnachtszeit bekannt. Schließlich gilt die Grenzstadt nicht umsonst als die größte Shoppingstadt der Ost-Niederlande. Nicht nur der große Wochenmarkt mit frischem Fisch, leckerem Käse und sonstigen niederländischen Spezialitäten ist jeden Dienstag und Samstag ein echter Publikumsmagnet.

Neben internationalen Ladenketten warten auch lokale Boutiquen darauf, entdeckt zu werden und stimmungsvoll geschmückte Straßen laden zum Stöbern und Schlendern ein. Jeden Sonntag ist Enschede verkaufsoffen. Jeden Donnerstag sowie am 22. Dezember findet der lange Kaufabend statt und die Geschäfte sind für die letzten Besorgungen bis 21 Uhr geöffnet. Wer noch nicht genug hat vom Weihnachtsshopping, für den geht es am zweiten Weihnachtsfeiertag direkt weiter, denn dann ist Enschede von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

Neu: tolle Preise beim Enschede-Adventskalender

Die Stadt Enschede feiert die (Vor-)Weihnachtszeit in diesem Jahr besonders festlich mit dem neuen Enschede-Adventskalender. Von Geschäften und Restaurants bis hin zu einzigartigen Aktivitäten und Erlebnissen - vom 1. bis 24. Dezember öffnet sich täglich ein neues Türchen und enthüllt tolle Überraschungen. Die Teilnahme ist kostenlos. Alle Infos zum Online-Adventskalender gibt es unter stadtenschede.de/adventskalender.

Weitere Informationen zum Winter Wonderland gibt es hier.

