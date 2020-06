Verschobene EM: Amsterdam bleibt auch 2021 Austragungsort

Amsterdam. Es bleibt dabei: Amsterdam ist Austragungsort der auf 2021 verschobenen Europameisterschaft. Das bestätigte der niederländische Fußballverband.

Die niederländische Hauptstadt Amsterdam bleibt nach Angaben des niederländischen Fußballverbands KNVB einer der Austragungsorte der um ein Jahr auf 2021 verlegten Europameisterschaft in zwölf Ländern.

EM-Spiele sollen in der Amsterdamer Johan-Cruyff-Arena stattfinden

Darauf hätten sich alle Beteiligten in den Niederlanden - darunter die Regierung in Den Haag, die Gemeinde Amsterdam und die Verantwortlichen der Johan-Cruyff-Arena - nun endgültig verständigt, erklärte der niederländische Turnierdirektor Gijs de Jong am Mittwoch.

„Ich bin sehr froh über die Bestätigung des Status „Spielstadt EURO 2020“ für Amsterdam“, sagte De Jong. Wegen der Corona-Pandemie war die EM auf den Zeitraum vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 verlegt worden. In Amsterdam sollen drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden. Die traditionsreiche Johan-Cruyff-Arena bietet fast 55.000 Zuschauern Platz. (dpa)