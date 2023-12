Die niederländische Gemeinde Valkenburg nahe Aachen hat die Sicherheitsvorkehrungen für ihren bekannten Weihnachtsmarkt verschärft. Das sagte der Bürgermeister der Gemeinde im Süden des Nachbarlandes dem regionalen Sender „1Limburg“.

Hintergrund dafür sei das erhöhte Risiko für terroristische Anschläge. Die Behörde „Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid“ hatte am Dienstag das allgemeine Sicherheitsniveau in den Niederlanden hochgestuft.

Nun gilt die Gefahrenstufe 4 - „Substanziell“. Demnach besteht die „reelle Wahrscheinlichkeit“, dass auch im Nachbarland in absehbarer Zeit ein Anschlag verübt wird – etwa durch Islamisten.

Da der Weihnachtsmarkt laut Bürgermeister die „Nummer eins“ sei, was Popularität betreffe, würden zusätzliche Maßnahmen ergriffen. „Das ist die Kehrseite des Erfolgs“, sagte er gegenüber „1Limburg“. Man setze auf „extra Wachsamkeit und Sicherheit“.

Der Bürgermeister will "keine Panik" erzeugen. Er bittet dennoch darum, Besuche wenn möglich zu verschieben. "Es ist sehr voll. Das macht uns besonders verwundbar. Seien Sie vernünftig und schauen Sie, ob Sie nicht an einem Wochentag kommen können. Umso besser die Verteilung ist, umso eher können wir Sicherheit garantieren."

