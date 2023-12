Traditionelle Töpferkunst in Tegelen bei Venlo

Niek Hoogland in seiner Werkstatt in Venlo-Steyl.

Venlo-Tegelen Töpferkunst hat in Tegelen eine lange Tradition. Nun gibt es im Keramikmuseum in dem Stadtteil von Venlo eine besondere Ausstellung.

Im Jahr 2024 feiert Niek Hoogland sein 40-jähriges Jubiläum als Tegelener Töpfer. Das Keramikmuseum Tiendschuur präsentiert aus diesem Anlass seine Arbeiten in der Ausstellung „Niek Hoogland, Tegelener Tonwaren“. In seiner Töpferei in Steyl, einem Dörfchen bei Venlo direkt an der Maas, stellt er Gebrauchskeramik und freie Arbeiten her, für die er häufig lokalen Tegelener Ton verwendet. In der Region werden niederrheinisch schlickverzierte Tonwaren seit dem 17. Jahrhundert hergestellt.

Im Keramiekcentrum Tiendschuur wird Töpferkunst gezeigt. Foto: NRZ

Niek Hoogland (Tegelen, 1953) kam schon als Kind früh mit Ton und Keramik in Berührung. Die Dachziegel und Ziegeleien dominieren die Umgebung in der er aufwächst, Tonzüge durchkreuzen die Straße zur und von der Schule. Sein Vater arbeitet in einer der großen Dachziegelfabriken und als Kind besucht er regelmäßig lokale Töpfereien.

Seit 1984 Töpfer

1984 begann er seine Ausbildung zum Keramiker bei The van Rens in der keramischen Ausbildung/Werkstatt in Tegelen. Er absolvierte Praktika bei Joop Crompvoets in der Töpferei de Walsberg, Swalmen und bei Guul Jacobs in der Töpferei De Olde Kruyk in Milsbeek. Er arbeitete auch eine Zeit lang als Produktionsdreher in einer großen Töpferei für Floristiktöpferei in Beesel.

1991 gründeten Niek und seine Frau Pim van Huisseling ihre eigene Töpferei an der Grotestraat in Tegelen. Hier konzentrieren sie sich auf die Herstellung von mit Schlick verzierten Töpferwaren. Seit der Gründung seiner eigenen Töpferei stellt Niek weltweit in Galerien, Museen sowie auf Keramikmärkten und Festivals aus.

Führungen mit dem Künstler

Niek Hoogland eröffnet die Schau am Freitag, 26. Januar, um 16 Uhr. Die Ausstellung kann bis Sonntag, 30. Juni, besucht werden. Führungen mit Niek Hoogland werden am Sonntag, 28. Januar, um 13 und 15 Uhr angeboten.

Anmeldungen für die Führung und weitere Infos hier.

Lesungen durch Niek Hoogland: So., 25. Februar, 14 Uhr: Die Geschichte von Schlick verzierter Keramik; So., 28. April, 14 Uhr: Niederrheinisch schlickverzierte Keramik; So., 26. Mai 2024, 14 Uhr: über seine Arbeit im Zusammenhang mit der Tegelener-Niederrheinischen Töpfertradition.

Im Gespräch über die Ausstellung? Am Sonntag, 30. Juni 2024, ist Niek Hoogland ab 14 Uhr in der Ausstellung anwesend, um über seine Arbeit in dieser Ausstellung zu sprechen.

Workshops Schlickmalerei: 23.–24. März 2024, 8.–9. Juni 2024: An diesen Wochenenden gibt Niek Hoogland zwei Workshops zu den verschiedenen Techniken und Möglichkeiten der mit Schlick verzierter Keramik.

