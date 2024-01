Texel und Renesse bei den Traumzielen für Camper dabei 

Aus den Niederlanden 100 Orte sind es in ganz Europa, zwei davon in den Niederlanden: Der Reiseführer Marco Polo stellt die schönsten Campingziele vor.

Wie schön Texel ist, haben wir hier auf den Niederlande-Seiten schon häufiger erzählt. Die größte der fünf westfriesischen Inseln im Wattenmeer darf sich nun auch in die Riege der schönsten Plätze für eine entspannte Auszeit einreihen. „Ab ans Wasser! 100 traumhafte Campingziele an Flüssen, Seen & Meer in Europa“ heißt ein neuer Marco-Polo-Reiseführer, der auf eine besondere Reise über den Kontinent einlädt.

Von Norwegen bis Griechenland stellen die Freizeit-Experten einige der herrlichsten Ecken Europas vor, alle mit dem Fokus auf Auszeiten im Freien – mit Wohnmobil oder Zelt.

Texel sogar bei den „Best of“

Trotz der starken Konkurrenz, schließlich gibt es auch in Skandinavien, Frankreich, Spanien und Portugal nicht wenige traumhafte Plätze, hat es Texel hier sogar auf die Doppelseite mit der Auswahl „Best of“ vorne im Buch geschafft – und zwar mit dem Campingplatz Kogerstrand.

In Renesse ist es nichtüberall rummelig... Foto: NRZ

Etwa in der Mitte des Buchs wird auf zwei Seiten erklärt, warum es sich hier so gut aushalten lässt – Stichwort „entschleunigte Welt“.

In Renesse ist zwar oft mehr los als auf Texel, vor allem an Pfingsten, doch der Ort in Zeeland hat ja zum Glück viel mehr zu bieten als Sauftouristen. Als Tipp wird allerdings der Campingplatz Groenewoud in Burgh-Haamstede empfohlen, das ist nicht direkt in Renesse, allerdings auch nicht weit von dem bei Deutschen beliebten Ferienort.

Die deutsche Küste darf in „Ab ans Wasser“ natürlich auch nicht fehlen. Husum und Nordstrand sowie Norddeich mit Just & Norderney werden hier vorgestellt.

„Ab ans Wasser“ heißt der Camping-Reiseführer von Marco Polo. Foto: NRZ

Gewinnspiel

Wir verlosen hier drei Exemplare.

