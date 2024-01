Spektakel in Rotterdam jetzt immaterielles Kulturerbe

Rotterdam Zwei traditionelle Veranstaltungen aus den Niederlanden haben es auf die Liste des immateriellen Kulturerbe der UNESCO geschafft.

Das Komitee für Immaterielles Kulturerbe der UNESCO hat Rotterdams Sommerkarneval und die Technik der Wiesenbewässerung in die Liste des internationalen Immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Dies wurde auf der Jahrestagung des UNESCO-Komitees für Immaterielles Kulturerbe beschlossen, die diesmal in Botswana stattfand. In der „Repräsentativen Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit“ sind Traditionen, Bräuche und Handwerkskunst aus aller Welt aufgeführt, die es wert sind, an neue Generationen weitergegeben zu werden.

Die Niederlande haben den Sommerkarneval für die UNESCO-Liste nominiert, und zwar wegen der kulturellen Vielfalt seines jährlichen Straßenumzugs durch die Innenstadt von Rotterdam. Dieser fünf Kilometer lange Umzug mit über 2.500 Tänzern in farbenfrohen Kostümen, 25 Karnevalsgruppen und Festwagen zieht jedes Jahr Hunderttausende von Besucher:innen aus dem In- und Ausland an.

Grünlandbewässerung

Auch die Technik der traditionellen Wiesenbewässerung, die in verschiedenen Regionen der Niederlande angewandt, wird, hat nun den Status Immaterielles Kulturerbe erlangt (Foto: UNESCO). Foto: NRZ

Auch die Technik der Grünlandbewässerung hat es auf die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes geschafft. Diese Bewässerungstechnik wird auch in anderen Ländern angewandt, so etwa in Deutschland, Österreich, Belgien, Italien, Luxemburg und der Schweiz.

Landschaftspfleger:innen und Freiwillige nutzen diese ausgeklügelte Methode, um Flusswasser über Gullys über eine Wiese fließen zu lassen. Dadurch werden dem Boden Wasser und Nährstoffe zugeführt, was ihn fruchtbarer, weniger anfällig für Austrocknung und widerstandsfähiger gegen Frost macht. Die Bewässerung von Grünland erhöht auch die Artenvielfalt, weil es Tierarten mehr Lebensraum bietet. In den Niederlanden gibt es die Grünlandbewässerung bereits seit dem Mittelalter. In Teilen von Overijssel und Noord-Brabant wird diese Technik nach wie vor angewendet.

Wie das Weltkulturerbe ist auch das immaterielle Kulturerbe Teil einer internationalen UNESCO-Liste. Dabei handelt es sich um die „Internationale Repräsentative Liste des immateriellen Erbes der Menschheit“. Es umfasst Traditionen, Rituale, Bräuche und Handwerkskunst, die die Menschen an künftige Generationen weitergeben wollen. Dies erfordert einen anderen Ansatz als der Schutz von Denkmälern oder Sammlungen.

Das Müllerhandwerk, die Korso-Kultur und die Falknerei sind drei Formen des niederländischen immateriellen Kulturerbes, die bereits zuvor in die UNESCO-Liste aufgenommen wurden.

