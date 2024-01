So isst die Zukunft: Niederlande mit Pop-up-Museum

Berlin „Dutch Wasabi“ und „Karma Kebab“: Bei der Grünen Woche in Berlin (19. bis 28. Januar) sind die Niederlande das „Land of Future Food“.

Am 19. Januar startet in Berlin die Internationale Grüne Woche. Die IGW läuft bis zum 28. Januar und gilt als zentraler Treffpunkt der internationalen Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Niederlande präsentieren sich in der deutschen Hauptstadt mit einem Pop-up-Museum, es heißt „Land of Future Food“ und bietet innovative Produkte aller zwölf niederländischen Provinzen.

Die Niederlande präsentieren auf der Grünen Woche in Berlin innovative regionale Lebensmittel, hier Kartoffeln aus Brabant. Foto: NBTC

„Land of Future Food“ ist eine Zusammenarbeit des Niederländische Ministeriums für Landwirtschaft mit Natur und Lebensmittelqualität (LNV), den zwölf Provinzen und dem Niederländischen Büro für Tourismus Conventions (NBTC). In Glasvitrinen stellt jede Provinz ein ausgesuchtes Lebensmittel aus, das typisch für die jeweilige Region ist. Alle Produkte stammen aus biologischem Anbau und stehen für die Lebensmittelsysteme der Zukunft, die auch nachkommenden Generationen eine gesunde, nachhaltige Ernährung gewährleisten sollen.

Agrotourismus immer beliebter

Damit möchten die Niederlande auf die zunehmende Bedeutung regionaler Lebensmittelprodukte aufmerksam machen, die Teil des sogenannten Agrotourismus sind. Der Agrotourismus hat sich in den Niederlanden zu einer beliebten Form des Tourismus entwickelt, der Besucher:innen die Möglichkeit bietet, das ländliche Leben und die landwirtschaftliche Kultur des Landes aktiv zu erleben. So bieten viele Bauernhöfe in den Niederlanden Unterkünfte für Urlauber:innen an. Dies reicht von Camping auf dem Hof über gemütliche Bed Breakfasts bis zu luxuriösen Landhotels.

Mit dem Museum Land of Future Food für innovative, regionale Produkte beteiligen sich die Niederlande am Vormarsch des Agrotourismus,. Dies bietet lokalen Landwirt:innen und Lebensmittelproduzent:innen die Chance auf zusätzliches Einkommen und sorgt für kurze, nachhaltige Lieferketten.

Innovative regionale Produkte

Alle zwölf Provinzen sind mit einem für die jeweilige Region typischen Lebensmittel vertreten. Aus allen zwölf Beiträgen setzt sich das Museum für innovative regionale Produkte zusammen. Das Angebot reicht von Nedersoja-Joghurt aus Overijssel, Kiwi-Marmelade aus Utrecht, FlevoFeldbohnen aus Flevoland und Lupinen-Bohnen aus Gelderland über Kartoffel-Frietjes aus Nordbrabant, Bio-Milch aus Friesland bis hin zu Zeeuwsche Zoute aus Zeeland und Falafel aus Drenthe und Klosterschwein-Wurst aus Limburg. Die Provinz Groningen präsentiert vegane Bitterballen, dazu wird „Dutch-Wasabi“ aus Südholland gereicht und ein „Karma Kebab“ aus Salatgurken und Sellerie aus Nordholland.

In dem Pop-up-Museum erhalten Besucher:innen Informationen zu regionalen Produkten und dem niederländischen Agrotourismus.

