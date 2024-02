Rotterdam: Mann sucht Schlüssel in Container und steckt fest

Aus den Niederlanden Ein Mann hat seine Schlüssel in Rotterdam in einen Abfallcontainer fallen lassen - und brachte sich beim Herausholen in missliche Lage.

Weil er seine Hausschlüssel im Müll suchte, musste ein Mann im niederländischen Rotterdam vergangene Woche aus einem Abfallcontainer gerettet werden.

Wie der niederländische Sender NOS unter Berufung auf die örtliche Feuerwehr der Hafenstadt mitteilte, habe der Mann seine Schlüssel in den Container fallen lassen und auf eigene Faust versucht, sie herauszuholen.

Daraufhin steckte er bis zum Bauch fest. Rettungskräfte musste ihn daraufhin aus dem Abfallcontainer befreien – indem sie ihn an den Beinen herauszogen.

Der Mann blieb unversehrt, die Schlüssel konnten den Angaben zufolge aber nicht gefunden werden. Erst Mitte Dezember steckte in Venlo ein Mann über Nacht in einem Kleidercontainer fest.

