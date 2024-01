NRW: Kind stirbt nach Zusammenstoß niederländischer Autos

An Rhein und Ruhr Bei einem schweren Autounfall in Nordrhein-Westfalen ist ein zwei Jahre altes Kind ums Leben gekommen. Was bislang dazu bekannt ist.

Ein zwei Jahre altes Kind ist nach einem frontalen Zusammenstoß zweier niederländischer Autos im Kreis Heinsberg an der Unfallstelle gestorben. Bei dem Zusammenprall am Freitag wurden nach Angaben der Feuerwehr zudem fünf Menschen schwer verletzt.

Darunter ist laut Mitteilung der Polizei vom späten Freitagabend ein weiteres, vierjähriges Kind, das in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde. Die Verletzten waren demnach alle Insassen der beiden niederländischen Autos.

Die beiden Fahrer wurden den Angaben zufolge in ihren Wagen eingeklemmt und mussten mit speziellen Geräten von Rettungskräften befreit werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ursache des Unfalls war zunächst nicht bekannt. (dpa)

