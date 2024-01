NRW: Holländer soll Automatensprengern Autos beschafft haben

Ein 24-jähriger Niederländer aus Amsterdam muss sich ab kommendem Dienstag vor dem Landgericht Münster verantworten.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten aus dem Nachbarland vor, zwischen Herbst 2021 und Februar 2022 als „Logistiker“ niederländischen Automatensprengern Beihilfe geleistet zu haben.

Dazu soll er die Geldautomatensprenger mit hochmotorisierten Fahrzeugen versorgt haben, die für die Taten in Nordrhein-Westfalen und Hessen notwendig waren - und gewusst haben, wofür die Täter die Autos brauchten.

Für Sprengungen unter anderem in Goch, Marl, Dortmund, Bonn, Ratingen, Krefeld, Dinslaken und Neuss soll der Angeklagte der sogenannten „Audi-Bande“ verschiedene Modelle der Marke beschafft haben.

„Im Zusammengang mit den hier fraglichen Taten ist bereits ein anderer Mann vom Landgericht zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren, neun Monaten verurteilt worden“, sagt Gerichtssprecher und Vorsitzender Richter am Landgericht Münster, Steffen Vahlhaus.

„Auch der dort Verurteilte soll Beihilfe durch Bereitstellung von PKW geleistet haben. Der dort Verurteilte hat den jetzt angeklagten Mann belastet“, so Vahlhaus weiter. Der bereits Verurteilte habe demnach die Autos an den nun Angeklagten weitergegeben.

