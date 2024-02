Nimwegen: Mann überfällt Hotel und flüchtet auf Roller

Aus den Niederlanden Überfall auf ein Hotel im niederländischen Nimwegen: Ein Unbekannter schlug in der Nacht zu Freitag zu. Was bislang bekannt ist.

Im niederländischen Nimwegen hat ein Unbekannter in der Nacht zu Freitag ein Hotel überfallen. Das berichten mehrere regionale Medien aus dem Nachbarland übereinstimmend.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Der Mann soll mit einer Schusswaffe gedroht und Geld erbeutet haben. Den Berichten zufolge floh er daraufhin auf einem Roller.

Die Polizei im Nachbarland sucht weiter nach dem unbekannten Täter, der am Freitagmorgen noch flüchtig war.

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.