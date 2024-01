Niederlande: Wilders zieht Anti-Islam-Vorhaben zurück

Der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders hat drei umstrittene Gesetzesvorschläge gegen den Islam sowie Musliminnen und Muslime im Nachbarland zurückgezogen. Das teilte er dem Parlamentsvorstand schriftlich ohne nähere Begründung mit.

Bei den Vorschlägen ging es unter anderem um ein Verbot von Moscheen und des Korans in den Niederlanden sowie eine drastische Einschränkung von Grundrechten von Musliminnen und Muslimen.

Der Schritt wird als Geste an seine möglichen Koalitionspartner bewertet. Am Dienstag werden die Gespräche von Wilders Partei für die Freiheit (PVV) mit drei weiteren rechten Parteien zur möglichen Regierungsbildung wieder aufgenommen.

Dabei soll es unter anderem darum gehen, ob Rechtsstaat und Verfassung bei der Wilders-Partei unangetastet bleiben. Der Rechtsaußen hatte die Parlamentswahl im Oktober überraschend klar gewonnen. Der Politiker hatte bereits angekündigt, umstrittene Vorhaben auf Eis zu legen. Ob er sie zu einem anderen Zeitpunkt weiterverfolgen würde, ist nicht bekannt.

Die PVV hatte die drei Gesetze schon weit vor der Wahl eingereicht. Nach einem Vorschlag sollte etwa der Besitz eines Korans mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Bei einem zweiten Gesetzesentwurf sollten Grundrechte von Menschen mit mehreren Staatsangehörigkeiten eingeschränkt werden.

So sollte ihnen zum Beispiel das Wahlrecht entzogen werden. Im dritten Vorhaben wollte Wilders ermöglichen, dass Menschen schon beim Verdacht des Terrorismus ohne richterlichen Beschluss inhaftiert werden könnten.

Für keinen dieser Vorschläge gab es eine Mehrheit im Parlament. Das höchste Gericht der Niederlande hatte sie als Verstöße gegen den Rechtsstaat eingestuft. (dpa)

