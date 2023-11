Kurz vor den Neuwahlen am Mittwoch hat der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders in den Umfragen („Peilingwijzer“, 20. November) deutlich aufgeholt.

Demnach liegt seine PVV mit 14 bis 18 Prozent fast gleichauf mit der VVD des scheidenden Ministerpräsidenten Mark Rutte (17 bis 18 Prozent). Dessen rechtsliberale Partei steht aktuell auf Platz 1.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus dem Nachbarland mehr verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren kostenlosen Niederlande-Newsletter!+++

Doch das kann sich noch ändern: Lag Wilders wochenlang auf Platz 4, so überholte er kurzfristig das linke Bündnis PvdA/GroenLinks von Frans Timemrmans (14 bis 16 Prozent) und die neu gegründete NSC.

Die Partei des ehemaligen Christdemokraten Pieter Omtzigt lag zeitweise auf Platz eins, büßte zuletzt aber an Wählergunst ein. Von den vier Parteien wird ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet.

Lesen Sie in unserem Newsblog mehr über die Parlamentswahlen im Nachbarland: nrz.de/niederlande-neuwahl. (mh)

WAZ-Newsletter: Jetzt kostenlos anmelden!

Was ist los in meiner Stadt, in der Region, in der Welt? Mit dem WAZ-Newsletter verpassen Sie keine Nachrichten.