Niederlande-Wahl: Abstimmen in ungewöhnlichen Wahllokalen

Wahl in den Niederlanden: Abstimmen in einer Windmühle.

Aus den Niederlanden Die Niederlande wählen heute ein neues Parlament. Welche kuriosen Wahllokale es gibt und warum der Wahltag immer auf einen Mittwoch fällt.

Wenn das Nachbarland am heutigen Mittwoch ein neues Parlament wählt, dann mitunter an ganz besonderen Orten: Neben den Klassikern wie Schulen oder Gemeindezentren gibt es im ganzen Land auch ungewöhnliche „stembureaus“, also Wahllokale, die man aus Deutschland nicht kennt.

So können 13,3 Millionen Stimmberechtigte bei den vorgezogenen Parlamentswahlen unter anderem in Kirchen, historischen Gebäuden oder direkt in Bahnhöfen ihr Kreuzchen machen - an 43 um genau zu sein.

Und das sind nicht einmal die ungewöhnlichsten Angebote: In Den Haag etwa können Wahlberechtigte im bekannten Familienpark Madurodam ihre Stimme abgeben. Nur wenige Kilometer weiter gen Küste lockte in Scheveningen der Blick aufs Meer zum Abstimmen.

Wählen ist auch in der größten Moschee Amsterdams möglich, ebenso wie im Theater aan het Vrijthof im Süden der Niederlande in Maastricht. Auch eine bekannte Kinokette im Nachbarland hat in Amsterdam, Ede, Tilburg, Utrecht, Zaandam und Zwolle Wahllokale eingerichtet.

Praktisch bei so vielen interessanten Standorten: Wer in den Niederlanden an einem anderen Ort als dem Wohnsitz wählen will, kann das auch – dafür braucht es nur einen sogenannten „Kiezerspas“, den Wählerpass.

Eine Wählerin gibt am Mittwoch, den 22. November 2023, ihre Stimme in einem Wahllokal in den Niederlanden ab. Foto: dpa

Damit kann zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr überall im Land abgestimmt werden. So ist es etwa möglich, den Urnengang mit dem Arbeitsweg in eine andere Stadt zu verbinden.

Warum wählen die Niederlande mittwochs?

Schließlich wählen die Niederlande immer an einem Werktag, nämlich mittwochs. Doch warum eigentlich? Ganz einfach: Wegen „religiöser Gründe“. So werden Freitag, Samstag und Sonntag als Wahltage ausgeschlossen.

Bei den heutigen Parlamentswahlen dürfen laut CBS fast 500.000 junge Erwachsene zum ersten Mal ihre Stimme abgeben. Bei den Provinzwahlen im vergangenen März durften 130.000 von ihnen noch nicht wählen.

