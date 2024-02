Niederlande und Flandern ab März bei Leipziger Buchmesse

Bald geht es los: Die Niederlande und Flandern präsentieren sich ab dem Frühjahr auf der Leipziger Buchmesse. Ihr Gastlandauftritt steht unter dem Motto „Alles außer flach“.

Vorgestellt werde dazu auch eine neue Generation von niederländischen und flämischen Autorinnen und Autoren, erklärte Projektkoordinatorin Mireille Berman.

In der niederländischen Botschaft wurde am Mittwoch das Gastprogramm vorgestellt. Die Leipziger Buchmesse findet vom 21. bis 24. März statt.

Die junge Generation würde in ihren Texten politische Themen wie die Klimakrise, Geschlechtergleichheit, Rassismus und Kolonialismus ganz selbstverständlich behandeln, oft in einem charakteristisch leichten und zum Teil humorvollen Ton.

Rund 24,6 Millionen Menschen nennen Niederländisch ihre Muttersprache. (epd)

