Niederlande: NRW-Urlauber müssen fünf Tage in Quarantäne

Düsseldorf. NRW-Gesundheitsminister Laumann hat neue Quarantäneregeln für Urlaubsrückkehrer verkündet. Was Niederlande-Urlauber jetzt beachten müssen.

NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat am Mittwoch neue Einreiseregeln für Urlaubsrückkehrer in NRW verkündet. Die neuen Regeln gelten ab sofort, haben also direkten Einfluss auf die Urlaubsplanungen aller Reisenden, die am langen Wochenende in die Niederlande reisen wollen.

Demnach gibt es künftig nicht mehr die Möglichkeit, durch einen negativen Corona-Test der Quarantäne zu entgehen. Urlauber, die länger als 48 Stunden in den Niederlanden waren, haben demnach erst fünf Tage nach ihrer Rückkehr die Möglichkeit, mit einem negativen Test die Quarantäne zu beenden.

Grundsätzlich gilt für alle Menschen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückreisen, eine Quarantänepflicht. In NRW griff bislang eine Sonderregelung: Einreisende konnten diese Quarantänepflicht durch einen negativen Corona-Test – nicht älter als 48 Stunden – aufheben. Dann entfiel die Quarantänepflicht. Wie NRW-Gesundheitsminister Laumann am Mittwoch mitteilte, entfällt diese Sonderregelung.

Ein „Freitesten“ sei gemäß der Einreiseverordnung des Bundes frühestens nach fünf Tagen möglich. Weiterhin gilt: Die Einreise muss vorher online angezeigt werden (www.einreiseanmeldung.de). Vollständig Geimpfte, also Menschen, deren zweite Impfung mindestens 14 Tage zurück liegt, oder von Corona Genesene benötigen keinen Test.

Niederlande und Deutschland raten von nicht notwendigen Reisen ab

Ob eine Reise ins Nachbarland angetreten werden kann, liegt aber weiterhin im eigenen Ermessen. Denn für Einreisende aus Deutschland gilt: Ein allgemeines Tourismusverbot in den Niederlanden besteht nicht, Hotels und andere Unterkünfte sind weiterhin geöffnet – auch Campingplätze. Auch die .

Doch die niederländische wie deutsche Regierung raten weiterhin dringend von nicht notwendigen Reisen wie Urlauben oder Ausflügen ab. Selbst das Niederländische Büro für Tourismus und Convention rät derzeit noch von einem Besuch ab.

