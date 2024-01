Niederlande: Gericht erlaubt Paintball-Schüsse gegen Wölfe

Ein niederländisches Gericht hat nachträglich Paintball-Schüsse auf Wölfe in einem Nationalpark des Landes erlaubt.

Es sei in Ordnung, sich gegen Wölfe als „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ zu verteidigen. Sicherheitskräfte hatten Ende 2022 Wanderer mit Paintball-Geschossen verteidigt - dagegen waren Tierschützer vor Gericht gezogen.

Wölfe gelten in Europa als streng geschützte Tierart. Sie dürfen weder gejagt noch gestört werden.

Im vor dem Gericht in Utrecht verhandelten Fall von 2022 hatte sich ein Wolf ungewöhnlich nah an Wanderer im Nationalpark Hoge Veluwe im Osten des Landes getraut.

Das sei „abnormales“ Verhalten gewesen, bei dem Klatschen, Schreien oder Steine werfen nicht mehr geholfen hätten, entschied das Gericht. In einem solchen Fall sei eine Ausnahme von den geltenden Schutzmaßnahmen erlaubt.

Die Europäische Kommission hatte im Dezember angekündigt, den Schutz der Wölfe lockern zu wollen. Da es mittlerweile so viele Wölfe gäbe, stellten sie mitunter eine Gefahr dar. (AFP)

