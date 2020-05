In Den Haag stießen Polizei und Demonstranten am Dienstag aufeinander.

Coronavirus Niederlande: Festnahmen bei Anti-Lockdown-Demo in Den Haag

Den Haag. Bei einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in den Niederlanden hat die Polizei am Dienstag rund 50 Menschen in Den Haag festgenommen.

Die niederländische Polizei hat bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Den Haag rund 50 Personen festgenommen. Die Demonstranten hätten sich nicht an den Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern gehalten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Rund 200 Personen hatten sich am Hauptbahnhof am Rande des Zentrums versammelt, um gegen die Einschränkung der Bewegungsfreiheit zu demonstrieren. Einige trugen Plakate mit sich mit Aufschriften wie „Gefangen in einem freien Land“.

Niederlande: Der 5. Mai ist der Tag der Befreiung

Die Demonstration war zuvor nicht angemeldet worden, teilte die Stadt mit. Bürgermeister Johan Remkes hatte jedoch Zustimmung gegeben, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werde. Als die Demonstranten sich nicht an die Anweisungen hielten, griff die Polizei ein.

In den Niederlanden ist am 5. Mai traditionell der Befreiungstag und wird das Ende des Zweiten Weltkrieges und der deutschen Besatzung von 75 Jahren gefeiert.